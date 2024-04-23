أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23 إبريل

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الرياض - أميرة القحطاني - انخفضت أسعار الدواجن داخل الأسواق وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى سعر يترواح ما بين 75 و 76 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر يترواح ما بين 85 و 90 جنيه.
أسعار الدواجن اليوم
جاءت كالتالي:
سعر الدواجن البلدي:
وصل سعر الدواجن البلدي اليوم إلى 107 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر يترواح ما بين 115 و 117 جنيه.
سعر الدواجن الساسو:
وصل سعر الدواجن الساسو اليوم إلى 85 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر يترواح ما بين 89 إلى 94 جنيه.
سعر الدواجن الأمهات:
بلغ سعر الدواجن الأمهات اليوم إلى 73 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر 81 جنيه للكيلو.
سعر البانيه:
وصل سعر البانيه اليوم إلى 190 و 200 جنيه.
أسعار البيض
تم تسجيلها اليوم كالتالي:
- وصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم إلى 160 جنيه.
- تم تسجيل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم إلى 190 جنيه.
- بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم إلى 165 جنيه.
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