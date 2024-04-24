فوائد صحية مذهلة للكوسا.. أهمها إنقاص الوزن وعلاج الإمساك وتعزيز المناعة

الرياض - أميرة القحطاني - تعد الكوسا من الخضار الشائعة والمحببة لدى الكثيرين، فهي غنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وتتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، فهي تحتوي على فيتامينات A، C، K، B6، والثيامين، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنسيوم والفوسفور والألياف، لذلك تعد إضافة رائعة لأي نظام غذائي، وفي هذا المقال نتناول اهم فوائد الكوسا الصحية:

القيمة الغذائية للكوسا:

تحتوي الكوسا على نسبة عالية من العناصر الغذائية، والعناصر الغذائية الموجودة في كوب واحد من الكوسا النيئة:

السعرات الحرارية: 16.

الدهون: 0.3 جرام.

الكربوهيدرات: 3.6 جرام.

الألياف الغذائية: 1.6 جرام.

البروتين: 1.2 جرام.

فوائد الكوسا الصحية:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي : غنية بالألياف الغذائية، التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، وتعزز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

: غنية بالألياف الغذائية، التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، وتعزز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي. الحفاظ على صحة القلب : غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول الضار، ومنع تراكمه في الأوعية الدموية.

: غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول الضار، ومنع تراكمه في الأوعية الدموية. تقوية جهاز المناعة: غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الجذور الحرة المسببة للأمراض.

غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الجذور الحرة المسببة للأمراض. الحفاظ على صحة العيون : غنية بفيتامين أ، الذي يساعد على تحسين صحة الرؤية ومنع أمراض العيون مثل إعتام عدسة العين.

: غنية بفيتامين أ، الذي يساعد على تحسين صحة الرؤية ومنع أمراض العيون مثل إعتام عدسة العين. محاربة السرطان: غنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي يسببه الجذور الحرة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

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