ميزة المفاتيح الأمنية المتوفرة في إصدار واتساب على أندرويد تأتي الآن إلى iOS

الرياض - أميرة القحطاني - dستمر وdتلقى تطبيق واتساب الشهير للرسائل الفورية تحديثات وابتكارات مهمة تساهم في تحسين تجربة المستخدم، وأخيرا، أصبحت ميزة المفاتيح الأمنية (Passkey) التي كانت متوفرة في تطبيق واتساب على أندرويد متاحة الآن لمستخدمي iOS، إذن، ما الذي تفعله هذه الميزة؟ إليكم تفاصيل حول الخاصية الجديدة.

ماذا تفعل ميزة المفاتيح الأمنية التي تمت إضافتها إلى واتساب على iOS؟

وفقا لتقارير إخبارية حديثة، بدأ تطبيق واتساب باختبار ميزة جديدة تسمى “مشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين”، وقد جذبت هذه الميزة التي تسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات مع الآخرين القريبين بدون الحاجة إلى اتصال إنترنت الكثير من الاهتمام، وكذلك نالت ميزة المفاتيح الأمنية التي تمت إضافتها إلى تطبيق واتساب على iOS اهتماما كبيرا.

ميزة المفاتيح الأمنية، والتي كانت متوفرة في إصدار واتساب على أندرويد منذ فترة طويلة، أصبحت الآن متاحة أيضًا في إصدار iOS، تقدم هذه الميزة للمستخدمين إمكانية تسجيل الدخول باستخدام التعرف على الوجه أو رقم التعريف الشخصي (PIN) دون الحاجة إلى رمز التحقق المرسل عبر الرسائل القصيرة (SMS).

تجعل هذه الميزة من الصعب على الأشخاص المتطفلين الذين يستخدمون أساليب الاحتيال مثل التصيد الاحتيالي الوصول إلى الحسابات، وذلك لأن طريقة التحقق باستخدام المفاتيح الأمنية تتطلب الوصول إلى الجهاز نفسه لتسجيل الدخول إلى الحساب، وهذا يعني طبقة إضافية من الأمان.

على الرغم من أن واتساب أعلن عن ميزة المفاتيح الأمنية لنظام التشغيل iOS، تجدر الإشارة إلى أنه يتم طرحها تدريجياً، وللاستفادة من هذه الميزة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

الخطوة 1: افتح تطبيق واتساب.

الخطوة 2: توجه إلى الإعدادات.

الخطوة 3: اضغط على زر الحساب.

الخطوة 4: اضغط على خيار “المفاتيح الأمنية”.

الخطوة 5: يمكنك تفعيل الميزة عن طريق استكمال عملية التحقق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزة المفاتيح الأمنية موجودة أيضًا في تطبيقات أخرى مثل إكس (المعروف سابقًا باسم تويتر)، وجوجل، وباي بال، وتيك توك، ونظرًا لأنها ابتكار مفيد لأمن المستخدم، فمن المتوقع أن تنتشر إلى المزيد من المنصات.