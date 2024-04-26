سعر BONK يرتفع أكثر من 20% خلال أسبوع، فهل تنتظر عملة الميم Slothana على بلوكتشين سولانا نجاحاتٍ مماثلة؟

الرياض - أميرة القحطاني - عادت عملات الميم إلى الواجهة مع ارتفاع سعر عملة بونك (BONK) بنسبةٍ تجاوزت 20% خلال الأسبوع الماضي، كما سجّلت قيمة عملات مشاريع أخرى على بلوكتشين سولانا -كعملتي Book of Meme (ذات الرمز BOME) وبوبكات -(POPCAT)ارتفاعاً منذ الإثنين الماضي.

حالياً، يواصل متداولو الكريبتو بحثهم عن عملة ميم جديدة على سولانا يمكنها تحقيق ارتفاعاتٍ هائلةٍ، لتظهَرَ عملة Slothana (ذات الرمز SLOTH) كمرشّح بارزٍ لتحقيق ذلك.

عملة BONK ترتفع بعد احتفاظها بمستوى دعمها الرئيسيّ

خلال الأيام القليلة الماضية، تصدّرت عملة الميم BONK الواجهة بعد استقرار سعرها مؤخراً حول 0.000020$ عقبَ ارتفاعها الحادّ خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليلامسَ أعلى مستوياته المسجّلة منذ 12 نيسان/أبريل نظراً لارتداده بقوّة من مستوى دعمه الرئيسي البالغ 0.0000137$، والذي بقي صامداً بعد اختباره عدة مرّاتٍ خلال الأسبوع الماضي، موفراً نقطة ارتكاز قويةً لانطلاق سعر BONK، ولتنضمَّ إلى قائمة عملات الميم الخمسة الأكثر تداولاً في أسواق التداول الفوريّ لكافة المنصات.

مخطط بياني لسعر زوج BONK/USD

ولعلَّ ما أكسبَ هذا الهوس زخماً هو مُقترحٌ حديثٌ لمنظمة بونك المستقلة اللامركزية (Bonk DAO) يوصي بحرق قرابة 280 مليون عملةٍ من محفظة خزينتها، ما يمثل 100% من عملات BONK المرسلة من BonkBot إليها منذ إطلاقها. ويلعب عامل الندرة دورَه بارتفاع عملات الميم، ما يجعل من فكرة عملية حرقٍ ضخمةٍ لعملات BONK تمثل شرارةً انطلاقٍ لارتفاع سعرها.

تحديث بلوكتشين سولانا يثير موجة ارتفاعاتٍ في عملات الميم القائمة عليها

لم تكن عملة BONK الوحيدة التي وفّرت مكاسبَ للمتداولين خلال الآونة الأخيرة. فخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت قيمة عملاتٍ أخرى على سولانا أبرزهاBook of Meme (ذات الرمز BOME) التي ارتفع سعرها بنسبة 14% خلال الأسبوع الماضي.

وفيما شملت موجة الارتفاعات عملة Slerf (ذات الرمز SLERF) التي ارتفعت بنسبة 4%، تصدّرت عملة بوبكات (POPCAT) عملات الميم الأكثر ارتفاعاً على سولانا بارتفاع نسبته 88% بعد انضمامها لركب أكثرِ 10 عملات ميم تداولاً من حيث أحجام التداول في الأسواق الفوريّة خلال آخر 24 ساعةً، ولتحتلَّ حالياً المرتبة الثامنة.

وبينما يُحتمل اكتساب موجة الارتفاعات هذه قوّتها من مضاربات صغار المستثمرين، فقد يدفعُ سببٌ جوهريٌّ آخرُ الزخَم الذي تتمتع به عملات الميم مؤخراً. فخلال الأسبوع الماضي، أتمَّ مطوّرو سولانا تحديثا تقنياً للبلوكتشين بغرض حلّ مشكلة اختناق الشبكة الذي عانت منه بلوكتشين سولانا مؤخّراً، ويبدو أن هذا الحلَّ نجَحَ في إعادة اهتمام المتداولين بفئة عملات الميم على سولانا.

مشروع Slothana يتأهّب لتغيير عالم عملات الميم على سولانا عند إطلاقه على منصةٍ لامركزية

وسط تسارع موجة انطلاقة عملة BONK وغيرها من عملات الميم على سولانا، برز مشروع Slothana الجديد الذي قد ينافسهم جميعاً.

وفيما لم يتمّ بعد إدراج عملته الأساسية في منصّاتٍ لامركزية، نجح شعار Slothana الطريف مع سِماتِ حيوان الكسلان التي تميّزه بإثارة هوسٍ غير مسبوقٍ نظراً لآلية اكتتاب عملتها (SLOTH) المميزة وحملة تسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ فعبرَ السماح للمستثمرين بإرسال ما يودونه من عملة سولانا (Solana-SOL) ببساطةٍ إلى عنوان محفظةٍ محدّدٍ لشراء عملات SLOTH، تجاوزت حصيلة اكتتاب Slothana ما قيمته 10 مليون دولار خلال أسابيعَ قليلة. ورغم بساطة آليته، فإنه يُعَد نهجاً ذكياً لقيَ ترحيباً لدى “محبي المخاطرة” التوّاقين باستمرار لإطلاق عملاتٍ جديدة.

ولكن آلية الاكتتاب لم تكن وحدَها ما أثارت انتباه المتداولين، فقد أصبح شعار- Slothana المستمدّ من موظفٍ كسولٍ يحلم بالثراء السريع في قطاع الكريبتو ممثلٍ على هيئة حيوان الكسلان- مثاراً لضجّةٍ هائلةٍ في مجتمعات الكريبتو على منصة تويتر، فالشخصيّة المرحة التي يمكن لصغار المستثمرين دعمُها تُعَد أكثرَ ما يلقى إعجابهم، ويبدو أن شعار Slothana قد نجَحَ بتحقيق ذلك.

كما أضفت شائعاتٌ تفيد بأن مطوّري عملة الميم الرائجة Smog (ذات الرمز SMOG) مرتبطون بشكلٍ ما بمشروع Slothana مزيداً من الإثارة عليه، وأيّاً ما تكن صحّة شائعاتٍ كهذه، فإن ارتباطها بمشروع Slothana وحده كفيلٌ بإضفاء مصداقيةٍ عليه لدى متداولين كثر.

ونظراً لإدراجها المُقرّر في منصّاتٍ لامركزيةٍ الأسبوع المقبل، يُنتظر أن يتفوّق أداء عملة SLOTH على نظيره لعملة BONK وغيرها من أبرز عملات الميم، وبإمكان المتطلعين للاستثمار في عملة SLOTH قبل إدراجها في منصاتٍ لامركزيةٍ شراؤها عبر موقعها الرسميّ Slothana.com.