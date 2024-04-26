بيبي (Pepe-PEPE): الرابح الأكبر بين عملات الميم في عالم Doge يوم الإثنين

الرياض - أميرة القحطاني - بدأت عملات الميم هذا الأسبوع بزخمٍ صاعد، وتصدّرت بيبي (Pepe-PEPE) وDogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE) مجموعة العملات الرابحة يوم الإثنين حيث استفادت العملة المُستوحاة من الضفادع والعملة المستوحاة من الكلاب والمتواجدة على عدّة شبكات بلوكتشين من موجة الطلب بهدف المضاربة.

بيبي (Pepe-PEPE) في طليعة عملات الميم

بدأت بيبي الحركة الصاعدة أوّلاً وارتفعَ سعرها بمعدل 9% خلال 24 ساعةً، وتُعبّر هذه الزيادة عن أحدث قفزةٍ للعملة فقط حيث ارتفع سعرها بمعدل 30% منذ يوم الجمعة الماضي، ويتم تداول بيبي -في وقت كتابة المقال- بسعر 0.00000641$ وهو أعلى رقمٍ مسجّلٍ منذ 10 أيام، كما تُلمّح المؤشرات الفنية إلى مزيد من صعود العملة المستوحاة من الضفدع.

من جهةٍ أخرى، سجّلت PEPE ارتفاعاً سعرياً مستمرّاً على مدى 4 أيام ويبدو أنها ستضيف المزيد منه مع إغلاق اليوم، كما استطاع سعر العملة تجاوز متوسط الحركة التراكميّ (EMA) لمدة 20 يوماً -على المخطط اليوميّ- للمرّة الأولى منذ 12 نيسان/أبريل، وتأتي هذه الحركة الصاعدة للعملة بعد فترةٍ مضطربةٍ رفض فيها السعر مستوى الدعم عند 0.00000490$، إلّا أن الظروف انعكست الآن وعاد مستثمرو عملات الميم للإقبال على بيبي مع بداية الأسبوع.

اكتتاب عملة Dogeverse يتجاوز 9 مليون دولار والمستثمرون منجذبون إلى مفهوم التواجد على شبكات بلوكتشين مختلفةٍ

نجحت عملةٌ أخرى بلفت الأنظار يوم الإثنين بعد تصدّر بيبي العناوين مع صعودها الأخير، وهذه العملة هي Dogeverse التي تمرّ بمرحلة الاكتتاب، وجمعت العملة أكثرَ من 9 مليون دولار على شكل عملات تيثر (Tether-USDT)؛ ويسعى المشروع لخلق “أول كلب Doge عابرٍ لشبكات البلوكتشين” بفضل الاستخدامات الوظيفية المتوافقة مع شبكاتٍ عدّة.

ويهدف فريق المشروع لتوحيد مجتمع عملات الميم عبر العديد من شبكات البلوكتشين بما فيها إيثيريوم (Ethereum) وبينانس (BNB Chain) وسولانا (Solana) وأفالانش (Avalanche) وبيس (Base) وبوليجون (Polygon)؛ حيث يمكن لمالكي عملات DOGEVERSE التنقّل بين هذه الأنظمة التقنية مقابل رسومٍ رمزيةٍ بفضل تقنية الربط الجسريّ المتقدّمة.

كما تملك Dogeverse ميزةً إضافيةً تتمثل بآلية الرهن التي تسمح للمستخدمين بالكسب دون عناءٍ مقابل إيداع عملات DOGEVERSE الخاصة بهم.

وتقدّر نسبة الربح السنويّة للرهن بـ 117% -حسب لوحة معلومات الرهن- وهي أعلى من المتوسط المعروض في القطاع، ويجمع المشروع بين الوظيفيّة متعدّدة الشبكات إضافةً إلى الأرباح الكبيرة مؤكداً على سعي فريق Dogeverse لإضفاء المزيد من المشروعية والوظيفية على قطاع عملات الميم؛ وقد بدأ المتداولون فعلاً بالمراهنة على نجاح المشروع نظراً لاكتتابه الناجح الذي لا يُبدي أيّ علاماتٍ على التباطؤ.

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عملات الميم الأخرى تشهد ارتفاعاً سعرياً رغم تراجع حجوم التداول الفوريّ

لم ينحصر زخم عملات الميم بـ DOGEVERSE وPEPE يوم الإثنين؛ إذ رافقتها في ذلك العديد من عملات الميم الأخرى في ظلّ استعداد سوق الكريبتو للتعافي هذا الأسبوع. وشهد سعر شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) ارتفاعاً بمعدل 1% منذ الأمس، كما نجحت عملة MEW -المستوحاة من القطط- بتسجيل ارتفاع سعريّ يزيد على 7% في بداية الأسبوع؛ فيما اعتُبرت Popcat (ذات الرمز POPCAT) -على بلوكتشين سولانا- أكبرَ الرابحين؛ حيث ارتفع سعرها بمعدل 44% خلال 24 ساعة.

ولم تحقق جميع عملات الميم ارتفاعاً سعرياً في هذه الظروف، فقد سجلت كلٌّ من دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وdogwifhat (ذات الرمز WIF) وبونك (Bonk-BONK) انخفاضاً في السعر يوم الإثنين، لكنّ الحصيلة النهائية هيَ في ارتفاع قيمة سوق عملات الميم بشكلٍ طفيفٍ -رغم أداء العملات المتفاوت- لتتجاوز 54.6 مليار دولار. من ناحيةٍ أخرى، انخفضت حجوم التداول الفوريّ لعموم عملات الميم بمعدل 12% ووصلت إلى 5.6 مليار دولار، وتُنبئ هذه الإشارات المتناقضة بحركةٍ غير متوقّعةٍ للسعر هذا الأسبوع.