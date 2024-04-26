ريلمي تكشف عن هاتف Realme C65 5G الجديد والمميز بسعره الرائع.. إليكم السعر والمواصفات

الرياض - أميرة القحطاني - كشفت شركة ريلمي، التي تصدرت عناوين الصحف مؤخرًا بإطلاق هواتف Narzo 70، النقاب عن هاتفها الجديد والمميز بسعره الرائع، لقد قامت الشركة اليوم بإزاحة الستار عن هاتف Realme C65 5G الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ، وعرضته للبيع في نفس اليوم، فيما يلي مواصفات وسعر وتصميم هاتف ريلمي C65 5G.

مواصفات وميزات Realme C65 5G

تم الكشف عن هاتف ريلمي C65 اليوم خلال حدث الإطلاق، والذي يلفت الانتباه بتصميم الكاميرا الدائرية والغطاء الخلفي الذي يشبه الموج.

يتميز C65 بشاشة مثقبة تحتوي على كاميرا أمامية مدمجة، ويبلغ قياس الشاشة 6.67 بوصة، تتمتع هذه الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وجودة عرض +HD وسطوع ذروة يبلغ 625 شمعة.

يعمل هاتف C65 بمعالج MediaTek Dimensity 6300 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويوفر الجهاز خيارين من حيث سعة الذاكرة العشوائية (RAM) وهما 4 جيجا بايت و 6 جيجا بايت، ويأتي مع سعة تخزين تبلغ 128 جيجا بايت، كما يوفر C65 فتحة بطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين.

يتم تشغيل الجها بواسطة بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، وعلى الرغم من أن هذه البطارية تعتبر غير كافية لهذا القطاع من الهواتف الذكية، إلا أن C65 يخرج من علبته مع دعم الشحن السريع بقوة 15 وات.

بالإعتماد على مستشعر Samsung JN1 بدقة 50 ميجابكسل ككاميرا رئيسية، يحتفظ Realme C65 أيضًا بالكاميرا الثانوية بدقة 2 ميجابكسل في جزيرة الكاميرا، كما يحتوي C65 أيضًا على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يعمل الهاتف على نظام التشغيل Realme UI 5 الذي يعتمد على نظام Android 14.

يبلغ سمك الجهاز 7.89 مم وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP54.

سعر Realme C65

يتوفر هاتف Realme C65 بثلاثة إصدارات بإجمالي سعر يبدأ من 120 دولارًا لطراز 4/64 جيجا بايت، و 132 دولارًا لطراز 4/128 جيجا بايت، و 138 دولارًا لطراز 6/128 جيجا بايت.