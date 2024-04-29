وظائف خالية بشركة الضحى للمواد الغذائية للمؤهلات المتوسطة

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الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة الضحى للمود الغذائية إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع المنتجات الغذائية، عن رغبتها في شغل بعض الوظائف الشاغرة من فنيين للعمل بفروع الشركة بالعاشر من رمضان والمنصورة، ومن خلال الخليج 365 نستعرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها:
وظائف شركة الضحى للمواد الغذائية
- مطلوب فنيين تعبئة وتغليف.
- مطلوب فنيين كهرباء.
الشروط المطلوبة والمزايا
يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وخبرة لا تقل عن سنيتن، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، مع تقديم مواقف واضح من التجنيد.
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وتوفر الشركة رواتب مجزية وحوافز ومواصلات ومنح للأعياد، واجازات أسبوعية، والعمل 8 ساعات يوميًا، كما توفر وتأمينات طبية واجتماعية.
التقديم على الوظائف
أوضحت الشركة من خلال وزارة الشباب والرياضة أن التقديم يتم من خلال التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة الضحى” عبر تسجيل الاسم ورقم الهاتف والمؤهلات الدراسة وغيرها من البيانات المطلوبة للتقديم.
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