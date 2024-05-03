براتب 14000 جنية.. مطلوب سائقين للعمل فورًا بشركة Sunway للشحن والتوكيلات التجارية

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الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة Sunway للشحن والتوكيلات التجارية، إحدى شركات K جروب، من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل وظائف سائقين للعمل فورًا بمواقع الشركة في مختلف محافظات الجمهورية، ولا يشترط مؤهل، براتب يصل إلى 14000 جنية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:
وظائف شركة Sunway للشحن والتوكيلات التجارية
- مطلوب سائقين درجة أولى نقل ثقيل.
الشروط والمزايا
يشترط خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قيادة التريلات، ولا يشترط مؤهل، وتقديم موقف واضح من التجنيد، وان لا يزيد السن عن 55 سنة.
وتقدم الشركة رواتب مجزية تبدأ من 12000 جنية إلى 14000 جنية، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت للمتميزين، و4 أيام أجازة، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية وطبي خاص.
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للتقديم على الوظائف
أوضحت الشركة انه لمن يرغب في التقديم على الوظائف التسجيل عبر استمارة التوظيف بالرابط التالي” وظائف شركة Sunway للشحن والتوكيلات التجارية“.
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