الكشف عن ميزات هاتف سوني Sony Xperia 1 VI الجديد  والمذهلة

الرياض - أميرة القحطاني - يستعد العلامة التجارية الشهيرة، سوني، للكشف عن هاتفها الرائد الجديد، Sony Xperia 1 VI، وإعلان عن ميزاته المذهلة في حدث كبير سيقام يوم 17 مايو، ومع اقتراب إطلاق هاتف سوني Xperia 1 VI الذي طال انتظاره، تظهر تسريبات جديدة حول الجهاز، لنلقي نظرة فاحصة على التفاصيل التي تم الكشف عنها.

كاميرا وبطارية وأداء هاتف Sony Xperia 1 VI

في حين كانت هناك العديد من الشائعات حول الهاتف، إلا أن التفاصيل التي ظهرت على الإنترنت اليوم توضح العديد من الميزات، بدءًا من قدرات الكاميرا وصولًا إلى قوة المعالج، حيث سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Qualcomm الأحدث، Snapdragon 8 Gen 3.

وفيما يتعلق بالكاميرا، يأتي Sony Xperia 1 VI مع عدسة ع ultra-wide بمقاس 16 مم وعدسة رئيسية بمقاس 24 مم (والتي يمكن أن تصل إلى 48 مم مع تقريب بصري 2x) وعدسة تقريب telephoto قادرة على التكبير بين 85-170 مم، يتجاوز هذا قدرة التكبير القصوى للطرازالسابق، Xperia 1 V، الذي يبلغ 125 مم، بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن الكاميرا الرئيسية ستدعم التصوير الم makro وستعد بجودة صور تنافس كاميرات سوني “كاملة الحجم”.

لا تقتصر الابتكارات على الأجهزة فقط، بل إن سوني تطمح أيضًا إلى واجهة البرنامج هذه المرة، فهناك أخبار جيدة لمستخدمي سوني الذين تعاملوا مع تطبيقات كاميرا مختلفة لسنوات.

إلى جانب Sony Xperia 1 VI، سيتم طرح تطبيق كاميرا جديد واحد فقط مستوحى من كاميرات سوني من سلسلة Alpha، وعلاوة على ذلك، تمت إضافة “تقنية تقدير وضعية الجسم البشري” إلى هذا الطراز، فقد تم تطوير هذه الميزة للتركيز حتى إذا كان الأشخاص يواجهون بعيدًا أو لم تكن وجوههم مرئية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ هاتف Xperia 1 VI بمقبس سماعة الرأس 3.5 مم وأعيد تصميم مكبرات الصوت لتوفير جهير ووضوح أفضل، وظهر الهاتف مغطى بزجاج مصقول غير لامع وسيتوفر باللونين “الفضي البلاتيني” و “الأسود”.

أما بالنسبة لميزات الشاشة، فستكون شاشة OLED بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5: 9 أكثر إضاءة بمقدار 1.5 مرة من Xperia 1 V وستوفر معدل تحديث متغيرًا يتراوح من 1 هرتز إلى 120 هرتز.

وبالطبع، يُقال إنه يأتي مع سعة بطارية هائلة تبلغ 5000 مللي أمبير من سوني وتقنية تحسين صحة البطارية، والتي يمكن أن تمد عمر البطارية حتى أربع سنوات، كما سيدعم الهاتف الشحن اللاسلكي وميزات الشحن اللاسلكي العكسي.

مع كل هذه الميزات المذهلة، فإن الهاتف الرائد الجديد ، Sony Xperia 1 VI، على استعداد لتلبية توقعات عشاق التكنولوجيا، لنرى ما إذا كانت سوني قادرة على إبهار المستخدمين بهذا الهاتف الرائد الجديد.