إنستقرام يضيف ميزات جديدة وممتعة إلى خاصية “القصص”

الرياض - أميرة القحطاني - زاد إنستقرام من التفاعل في خاصية القصص من خلال تحديثه الجديد الذي يوفر للمستخدمين عدة طرق جديدة ومبتكرة لمشاركة الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو، يهدف إنستقرام من خلال هذه التحديثات إلى إطلاق العنان لإبداع المستخدمين بشكل أكبر، وفيما يلي الميزات الجديدة المضافة . إنستقرام يقدم ميزات جديدة للقصص واحدة من أكثر الابتكارات الملحوظة هي ميزة تسمى “تكشف”، تظهر المحتويات في قصتك مشوشة، مما يدفع المتطفلين لإرسال رسالة مباشرة إليك لمعرفة ما هي، ووفقا لرئيس إنستقرام، آدم موسيري، فإن هذا الابتكار سيرفع مستوى التفاعل بين القصص والرسائل المباشرة إلى مستويات أعلى على المنصة. ميزة جديدة أخرى هي “الإطارات”، والتي تضيف لمسة حنينية تذكرنا بكاميرات بولارويد إلى صورك، ستكون عملية تحريك هاتفك للكشف عن صورتك ممتعة وستبعث بالحنين للماضي، ومع ذلك، حتى شركة بولارويد نفسها لا توصي بتحريك الصور، حيث ينصحون بإبعاد الصورة عن الضوء الساطع أثناء تحميض الفيلم، إذن فهذه الإضافة الصغيرة الممتعة ساخرة ومفيدة في نفس الوقت.

لم ينسى إنستقرام عشاق الموسيقى، لقد تم تقديم قالب جديد باسم “أضف موسيقاك”، والذي يسمح لك بإضافة الموسيقى إلى قصصك، تتيح لك هذه الميزة تحديد الموسيقى الخاصة بك مع أسئلة مثل “ما هي أغنيتك المفضلة من هذا الألبوم؟” أو “إذا كان بإمكانك الاستماع إلى أغنية واحدة فقط لبقية حياتك، فماذا ستكون؟” يمكن للمستخدمين مشاركة أذواقهم الموسيقية مع متابعيهم باستخدام هذه القوالب، مما يجعل قصصهم أكثر شخصية. تم تصميم هذه الابتكارات لزيادة تفاعل صناع المحتوى مع متابعيهم وجعل قصصهم أكثر جاذبية، مع هذه الميزات المبتكرة، تتجاوز قصص إنستقرام كونها مجرد مساحة للمشاركة البصرية وتقدم للمستخدمين عالمًا جديدًا من التفاعل.

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