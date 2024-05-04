الرياض - أميرة القحطاني - رابط نتيجة القرعة العشوائية لأمريكا 2024/2025 اللوتري الأمريكي وخطوات الاستعلام عن النتيجة، حيث تم التسجيل في القرعة العشوائية لأمريكا 2024/2025 منذ عدة أشهر، يقوم الكثير من الاشخاص في جميع بلدان العالم بالبحث علي الانترنت عن معرفة خطوات التسجيل في الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الامريكية، حيث ينتظر الجميع موعد افتتاح باب طلبات التقديم للهجرة الشرعية، بعد أن صرحت الشئون القنصلية الامريكية عن موعد التسجيل في اللوتري الامريكي لعام 2024/2025 يوم الخامس من اكتوبر لعام 2023 ويستمر ذلك حتي يوم الثامن من شهر نوفمبر 2023، حتي تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الامريكية، في الوقت ذاته أعلنت عن موعد عرض نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا في الرابع من شهر مايو 2024.

رابط نتيجة القرعة العشوائية لأمريكا 2024/2025

بدأت الآن الاعلان الرسمي عن نتائج المتقدمين في الهجرة العشوائية إلى أمريكا، ولهذا يمكن للمتقدم الباحث عن النتيجة إتباع الخطوات التالية:

الولوج لموقع الهجرة العشوائية.

النقر على الحالة.

الضغط على أكمل.

سجل رقم التأكيد.

أكتب أسمك وتاريخ الميلاد.

الضغط على إرسال.

تظهر بعدها رسالة القبول في الهجرة العشوائية أو رسالة عدم القبول.

فيما ينبغي على المتقدمين على برامج الهجرة التأكد من مطابقة الصورة الشخصية للمواصفات القياسية المطلوبة خاصة حجم الصورة والا يكون معدل عليها بأي برامج من برامج تعديل الصور مثل الفوتوشوب، فضلا عن ألا تكون الصورة قديمة أو تم تصويرها بالنضارة وغيرها من معايير الصورة الشخصية، كما يشترط ان يكون المتقدم عمره اقل من 18 عام.

خطوات التسجيل في القرعة العشوائية لأمريكا 2024/2025

قامت وزارة الخارجية الامريكية بتوفير رابط الكتروني يتم التسجيل علية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب الي الموقع الرسمي للقرعة العشوائية لأمريكا من خلال النقر علي هذا الرابط dvprogram.state.gov. بعدها يتم الضغط علي تقديم الطلب. يتم اتباع كافة التعليمات التي علي الموقع بجانب امتلاء استمارة التقديم الالكترونية. عليك تدوين البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة منك بكل صحية وتأكيد الاسم بالكامل ، تاريخ الميلاد. يتم تحميل صورة شخصية لك بحجم 600×600 بكسل. يجب ان تتأكد من انك قد قمت بتسجيل كل افراد العائلة الخاصة بك التي ترغب في إدراكهم في القرعه. القيام بملء الاستمارة ورفع الصورة والنقر علي كلمة ارسال. يتم ارسال رقم تأكيد للتسجيل يلزم الاحتفاظ بهذا الرقم حيث تحتاجه عند فحص نتائج القرعة. يمكنك التحقق من حالة الطلب الخاص بك وذلك عن طريق زيارة الموقع والدخول علية واستخدام الرقم التأكيدي الخاص بك. يلزم متابعة موقع القرعة للاي تحديثات جديدة حول المعلومات الاضافية وتذكر التسجيل فيه.

رابط التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

تم توفير رابط الكتروني من قبل وزارة الخارجية الامريكية حيث يتاح لجميع الاشخاص في العالم بالدخول علية للتقديم للهجرة العشوائية للولايات المتحدة الامريكية ومعرفة الشروط و النتيجية وغيرها من خلال هذا الموقع المتاح حيث يتم الضغط علي هذا الرابط المتاح (dvprogram.state.gov) واتباع ما تريد الوصول اليه، ونذكر السادة القراء برابط طلب مساعدة مالية من جمعية خيرية.

شروط التسجيل في قرعة الهجرة للولايات المتحدة الامريكية لعام 2024

وضعت الولايات المتحدة الامريكية العديد من الشروط التي يجب توافرها والالتزام بها حتي يتاح الحصول علي تأشيرة (الهجرة العشوائية لأمريكا) إليها في حالة انطباق الشروط وترشيح القرعة لك حيث تكون تلك الشروط كالتالي:

يجب ان يكون الشخص مولود في دولة مؤهلة للمشاركة في يانصيب. يلزم ان لايقل التعليم عن مرحلة الثانوية العامه او ما يعادلها. لايقل الفئة العمرية عن 18عام ميلادي في عام 2023. ان يكون الشخص معه جواز سفر ساري. الموقف من تأدية الخدمة العسكرية للذكور وشهادة خدمة عامه للاناث. تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية. تسجيل طلب واحد فقط بنفس البيانات. اصحاب المهن والحرف تقديم شهادة خبرة لاتقل عن عامين. عدم تغير الحالة الاجتماعية الخاصه بالشخص سواء كان متزوج، اعزب، ارمل، مطلق يلزم تقديم الحالة الصحيحه، ونذكركم برابط استرجاع محادثات الواتساب.

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