افضل وارخص شاشات سمارت في السعودية.. بالاسعار

الرياض - أميرة القحطاني - تعد الشاشات الذكية Smart TVs من الأجهزة الأساسية في المنزل، حيث تمتلك القدرة على توفير تجربة مشاهدة مميزة للمستخدمين بفضل مجموعة من الميزات التي تضمن راحة النظر ودقة عالية في الصورة. ومن بين العوامل المهمة التي ينبغي مراعاتها عند البحث عن شاشة ذكية هي السعر والأداء، وفي هذا المقال سنستعرض بعض الخيارات الجيدة والمتاحة بأسعار مناسبة في السوق السعودي.

افضل وارخص شاشات سمارت في السعودية

1- شاشة Philips 43PFT4002:

تعد هذه الشاشة من أفضل الخيارات الاقتصادية في السوق السعودي، وتأتي بحجم 43 بوصة مع دقة Full HD، وهي مزودة بنظام صوتي عالي الجودة يصل إلى 20 وات، وتدعم مجموعة كبيرة من تقنيات الصوت والصورة.

2- شاشة TCL 32S6000S:

تعد هذه الشاشة بحجم 32 بوصة من الخيارات الرخيصة والمميزة في السوق السعودي، وتتميز بدقة HD ونظام صوتي مدمج بقوة 5 وات. كما تتوفر هذه الشاشة بتقنيات Smart TV الحديثة مثل الاتصال بالإنترنت ودعم تطبيقات متنوعة مثل Netflix و YouTube و Amazon Prime وغيرها.

3- شاشة Samsung UA32N5300:

تأتي افضل شاشات سمارت هذه الشاشة بحجم 32 بوصة ودقة Full HD، وتدعم مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة، مثل الاتصال بالإنترنت وتطبيقات Smart TV ومنافذ HDMI و USB. وتتميز هذه الشاشة بنظام صوتي عالي الجودة بقوة 10 وات.

4- شاشة LG 43UM7340:

تتميز هذه الشاشة بحجم 43 بوصة ودقة 4K Ultra HD، وتدعم مجموعة كبيرة من تقنيات الصوت والصورة الحديثة، مثل تقنية HDR التي توفر صورة ذات نطاق ديناميكي عالي ومعدل تحديث عالي يصل إلى 60 هرتز. كما تأتي هذه الشاشة بنظام تشغيل webOS ودعم مجموعة كبيرة من التطبيقات المختلفة.

5- شاشة Hisense 43B7500:

تأتي هذه الشاشة بحجم 43 بوصة ودقة 4K Ultra HD، وتتميز بتصميم رائع ونحيف ومجموعة من التقنيات الحديثة مثل HDR وتقنية التحكم الصوتي وتقنية Dolby Vision وغيرها. كما تدعم هذه الشاشة تطبيقات Smart TV.

مميزات تركيب IPTV على شاشة سمارت

القنوات التلفزيونية العربية والعالمية. المشفرة والمفتوحة

الرياضية الترفيهية الحصرية, قنوات من مختلف دول العالم

عرب تي في افضل اشتراك iptv يحتوي على قنوات مباشرة عربية وعالمية، تتوزع على 90 باقة مختلفة للقسم الباقات بحسب “النوع” الباقة الرياضية الترفيهية أو “الدولة”, مثال: قنوات السعودية قنوات مصر كما تتوفر القنوات منوعة : 5D – HD FHD = HVER – 4K وذلك ليك يناسب جميع سرعات الانترنت، وقنوات احتياطية لكل قناة لضمان عدم حصول القطاع في حال حدث أي خلل على القناة الأصلية .

افضل اشتراك IPTV بدون تقطيع حيث أن الاشتراك الأكثر تنوعاً وثباتاً، افضل سيرفرات IPTV فائقة الجودة

افضل مزود IPTV لشاشات سمارت

عرب تي في هو افضل اشتراك IPTV من ناحية التنوع و الجودة، اذ يقدم لك العديد من خيارات الاشتراك المتنوعة: اشتراك IPTV لمدة سنة، او 6 شهور او 3 اشهر، اشتراكات تعمل على جهاز واحد او جهازين في نفس الوقت، اشتراك tptv او PLUS.

كما أنه الأفضل من ناحية ثبات البث ، نعتمد على سيرفرات عالية الجودة، تضمن حصولك على سرعة عالية.

افضل اشتراك IPTV في السعودية

99 ر.س249 ر.س 155 ر.س300 ر.س 180 ر.س300 ر.س يوجد اكثر من خيار 165 ر.س200 ر.س 199 ر.س299 ر.س 225 ر.س299 ر.س

باختيار أيٍ من هذه الخيارات، يمكن للمستخدمين الاستمتاع وخصوصا مع تركيب اشتراك IPTV على شاشة سمارت الخاصة بكم سوف تتمكنون من بتجربة مشاهدة مميزة على شاشة ذكية بأداء عالي وبأسعار مناسبة للميزات المتاحة. ومن المهم دائمًا البحث والمقارنة بين العديد من الخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار النهائي في شراء الشاشة المناسبة.