أوراق المورينغا “أوراق الشجرة المعجزة”.. 16 فائدة صحية يجب أن تعرفها

الرياض - أميرة القحطاني - تُعرف شجرة المورينجا أيضًا باسم “الشجرة المعجزة” وهناك سبب وجيه لذلك، أوراق المورينغا والفاكهة والنسغ والزيت والجذور واللحاء والبذور والجراب وأزهار الشجرة لها خصائص طبية، فإن منتجات الشجرة لها استخدامات عديدة، كما تُعرف أيضًا باسم “شجرة الطبل”، وتتواجد في الغالب في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

خصائص أوراق المورينغا الغذائية

أوراق الطبل المعروفة باسم أوراق المورينجا غنية جدًا من الناحية الغذائية، فهي تتقدم على الجزر والبرتقال وحتى الحليب من حيث القيمة الغذائية، تجد الأوراق العديد من الاستخدامات وخاصة في المطبخ الهندي لأنها متعددة الاستخدامات ويمكن دمجها في النظام الغذائي بعدة طرق، وتُعد إضافتها إلى العصائر واستخدامها كخضروات مقلية من أكثر الطرق شيوعًا لتناولها، عند تناول أوراق المورينغا بشكلها الطبيعي، ليس لها أي آثار جانبية.

فوائد صحية مذهلة لأوراق المورينجا

غنية بالفيتامينات والمعادن

أوراق المورينجا غنية بالفيتامينات A، C، B1 (الثيامين)، B2 (الريبوفلافين)، B3 (النياسين)، B6 والفولات، كما أنها غنية بالمغنيسيوم والحديد والكالسيوم والفوسفور والزنك.

يحتوي كوب واحد من أوراق المورينجا على 2 جرام من البروتين والمغنيسيوم (8% من الكمية الموصى بها يومياً)، وفيتامين ب6 (19% من الكمية الموصى بها يومياً)، والحديد (11% من الكمية الموصى بها يومياً)، والريبوفلافين (11% من الكمية الموصى بها يومياً)، من الكمية الموصى بها يومياً) وفيتامين أ (9 في المائة من من الكمية الموصى بها يومياً).

غنية بالأحماض الأمينية

أوراق المورينغا غنية بالأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات، يوجد بها 18 نوعًا من الأحماض الأمينية وكل منها يساهم بشكل مهم في صحتنا.

مكافحة الالتهابات

الالتهاب هو الطريقة التي يستجيب بها الجسم بشكل طبيعي للألم والإصابة، وتعتبر أوراق المورينجا مضادة للالتهابات بطبيعتها بسبب وجود الإيزوثيوسيانات، فلديها النيازيميسين المعروف أنه يكبح تطور الخلايا السرطانية، الالتهاب هو السبب الجذري للعديد من الأمراض مثل السرطان والتهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي والعديد من أمراض المناعة الذاتية، عندما نتعرض لإصابة أو عدوى، يعاني الجسم من زيادة الالتهاب.

في الأساس، إنها آلية وقائية ضد الصدمات، ولكن بسبب نمط الحياة الخاطئ والنظام الغذائي غير الصحي، يمكن أن يزيد الالتهاب في الجسم، ويؤدي الالتهاب طويل الأمد إلى مشاكل صحية مزمنة، فإن تناول أوراق المورينغا يساعد على تقليل الالتهاب.

غنية بمضادات الأكسدة

تتمتع أوراق المورينجا بخصائص مضادة للأكسدة وتحمي من التأثيرات الضارة للجذور الحرة الموجودة في البيئة، الأضرار التي تسببها الجذور الحرة مسؤولة عن العديد من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 ومشاكل القلب ومرض الزهايمر.

أوراق المورينغا غنية بفيتامين C والبيتا كاروتين الذي يعمل ضد الجذور الحرة، كما أنها تحتوي على كيرسيتين وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض ضغط الدم، وأيضًا أحد مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في أوراق المورينجا هو حمض الكلوروجينيك الذي يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.

أظهرت دراسة أجريت على النساء أن تناول 1.5 ملعقة صغيرة من مسحوق أوراق المورينجا بانتظام لمدة ثلاثة أشهر أظهر زيادة كبيرة في مستويات مضادات الأكسدة في الدم.

خفض مستويات السكر في الدم

يؤدي الارتفاع المستمر في مستويات السكر في الدم إلى تطور مرض السكري لدى الأفراد، ويمكن لمرض السكري بدوره أن يسبب مشاكل في القلب وتلف الأعضاء في الجسم، لتجنب ذلك، من الجيد مراقبة مستويات السكر في الدم، تعتبر أوراق المورينغا مصدرًا مثاليًا لذلك لأنها تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم بسبب وجود الإيزوثيوسيانات.

يخفض نسبة الكولسترول

وبصرف النظر عن الشوفان وبذور الكتان واللوز، فإن أوراق المورينجا هي علاج يمكن الاعتماد عليه ضد ارتفاع نسبة الكوليسترول، يعد الكوليسترول هو السبب الرئيسي الذي يجعل الأشخاص يعانون من أمراض القلب ومن المعروف أن تناول أوراق المورينغا يظهر تحسنًا كبيرًا ضد ارتفاع مستويات الكوليسترول، يمكن لهذه الاوراق خفض هذه المستويات والحماية من خطر الإصابة بأمراض القلب.

عادة ما تعاني النساء الحوامل من مستويات أعلى من الكوليسترول، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة خطر الإصابة بسكري الحمل خلال فترة الحمل، ما هو سكري الحمل؟ وهو نوع من مرض السكري يتم اكتشافه لأول مرة عند النساء الحوامل اللاتي لم يصبن بالسكري قبل الحمل، ومن المؤكد أنه يمكن تضمين أوراق المورينجا في النظام الغذائي لمرض سكري الحمل.

تحمي الكبد

يمكن لأولئك الذين يعانون من مرض السل الاستفادة بشكل كبير من أوراق المورينغا لأنها تقلل من الآثار السلبية للأدوية المضادة للسل، حيث تعمل الأوراق على تسريع عملية إصلاح خلايا الكبد، تحتوي الأوراق على نسبة عالية من مادة البوليفينول التي تحمي من الضرر التأكسدي للكبد وربما تقلل منه، ذلك أنها تزيد من مستويات البروتين في الكبد.

الكبد هو موقع إزالة السموم من الدم، واستقلاب الدهون وامتصاص العناصر الغذائية، ويمكن أن يعمل بشكل صحيح فقط إذا كانت إنزيمات الكبد طبيعية، تعمل أوراق المورينغا على تثبيت إنزيمات الكبد.

تحمي من سمية الزرنيخ

في أجزاء كثيرة من العالم، يعد التلوث بالزرنيخ مشكلة شائعة، لقد وجد الزرنيخ طريقه إلى أنظمتنا من خلال العديد من المواد الغذائية، وخاصة الأرز.

التعرض طويل الأمد لهذا العنصر يمكن أن يؤدي إلى تطور السرطان وأمراض القلب، أظهرت الأبحاث التي أجريت على حيوانات المختبر أن أوراق المورينجا تقاوم آثار التسمم بالزرنيخ.

مفيدة للمعدة

أوراق المورينغا مفيدة ضد اضطرابات الجهاز الهضمي، أولئك الذين يعانون من الإمساك والانتفاخ والغازات والتهاب المعدة والتهاب القولون التقرحي يجب عليهم إضافة أوراق المورينجا إلى نظامهم الغذائي.

تحتوي الأوراق على خصائص المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات مما يجعلها علاجًا مثاليًا ضد اضطرابات الجهاز الهضمي، حتى أن الكمية العالية من فيتامينات ب الموجودة في الأوراق تساعد في تحسين عملية الهضم.

تحسن صحة العظام

تعتبر أوراق المورينجا مصادر غنية بالكالسيوم والفوسفور، وكل من هذه العناصر ضرورية لصحة العظام الجيدة، ونظرًا لأن أوراق المورينغا لها طبيعة مضادة للالتهابات، فإنها تساعد في مكافحة التهاب المفاصل وقد تعمل أيضًا على شفاء العظام التالفة.

تحارب المورينجا أوليفيرا أيضًا مرض هشاشة العظام وتحافظ على قوة العظام والأسنان

مطهّر

أوراق المورينغا مطهرة وتقاوم العديد من الالتهابات البكتيرية، كما أنها مفيدة في التئام الجروح وتساعد على شفاء الكدمات والجروح البسيطة والحروق بسرعة لأنها تقلل من وقت التخثر.

تحسين الرضاعة

يمكن أن تكون أوراق المورينجا أثناء الحمل مفيدة بسبب تركيبتها الغنية بالمغذيات، مما قد يدعم صحة كل من الأم الحامل والطفل النامي، في الطب الهندي القديم، تم استخدام أوراق المورينجا لزيادة الرضاعة لدى الأمهات المرضعات، ونظرًا لأنها مصدر غني بالبروتين والفيتامينات المهمة والعناصر الغذائية الأساسية، فإن تناول أوراق المورينغا مفيد جدًا لصحة الأم والطفل.

تساعد في إدارة الوزن

تزيد أوراق المورينجا من حرق الدهون في الجسم، إنها تنحّف الشخص دون استنفاد احتياطيات الطاقة لديه، وهذا يبقي الشخص يشعر بالانتعاش والتغذية، كما أنها تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وأيضًا، تخفض نسبة الكولسترول.

مفيدة للبشرة والشعر

بسبب وفرة مضادات الأكسدة والمواد المغذية، تعمل أوراق المورينغا على تحسين صحة ومظهر الجلد والشعر، إنها تضيف ليونة للبشرة ولمعانًا للشعر، حيث تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في أوراق المورينجا على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد على الجلد، ولديها حوالي 30 مضادات الأكسدة الموجودة.

ليس هذا فقط، بل إن عجينة أوراق المورينجا للشعر، عند وضعه على فروة الرأس يقلل من القشرة ويضيف الحياة والارتداد إلى الشعر الباهت الذي لا حياة فيه، كما تعمل الأوراق على تقوية بصيلات الشعر، لقد أثبتت أوراق المورينجا للبشرة أيضًا أنها مفيدة للبشرة المعرضة لحب الشباب، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، ولهذا السبب تدخل أوراق المورينغا في العديد من مستحضرات التجميل، فهي تعمل على تحسين لون البشرة وإضافة توهج بسبب طبيعتها المنقية وخصائصها العلاجية.

مفيدة للجهاز العصبي

من المعروف أن العديد من الاضطرابات العصبية تظهر نتائج إيجابية مع استخدامات أوراق المورينغا، ذلك أنها تدعم صحة الدماغ وتعمل كمعززات عصبية، حيث أن التركيز العالي للفيتامينات E وC يحارب الضمور العصبي ويساعد على تحسين وظائف المخ.

أولئك الذين يعانون من الصداع النصفي أو يعانون من الصداع المتكرر يجب عليهم تناول أوراق المورينجا بانتظام، تعمل هذه الأوراق أيضًا كموازنات للمزاج حيث تعمل على تثبيت إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين والتي تعتبر مهمة للذاكرة والمزاج والاستجابة للتحفيز.

جيدة لإزالة السموم

أوراق المورينغا هي منظفات طبيعية وتساعد على إزالة السموم من الجسم، وهذا يساعد على الحفاظ على الجسم ويزيد من مناعته ضد الالتهابات المختلفة، كما أنها تزيد من مستويات الطاقة في الجسم.

السلبيات المحتملة

قد لا تكون المورينغا وأوراقها متاحة للجميع، على الرغم من أنها تعتبر آمنة وصحية بشكل عام بالنسبة لمعظم الناس، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية البسيطة للمورينجا التي يجب الانتباه إليها، في الجرعات الكبيرة، قد يكون للأوراق واللحاء والجذور وفاكهة المورينجا خصائص ملينة.

عند النساء الحوامل، قد تسبب جذور المورينجا ولحاءها ومستخلصها تقلصات الرحم، يجب على النساء الحوامل أخذ نصيحة أطبائهن قبل إدراج أوراق المورينغا أو منتجاتها في وجباتهن الغذائية.

وبالمثل، يجب على النساء المرضعات تجنب أوراق المورينجا لأنه من غير المعروف ما إذا كان أي من المواد الكيميائية أو المواد الموجودة يمكن أن تنتقل عبر الحليب إلى الطفل.

في بعض الحالات، وجد أن مسحوق أوراق المورينغا يحتوي على كميات أعلى من الكميات المسموح بها من الرصاص، يرجى الحصول على أي مستخلصات تستخدمها فقط من الشركات ذات السمعة الطيبة.

وأخيرًا، من المستحسن أيضًا أن يتجنب الأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم المورينجا ما لم تستشر طبيبك أولاً. كما هو الحال مع كل الأشياء، عندما يتم تناولها باعتدال يمكن أن تكون آمنة بالنسبة لمعظم الناس، لذلك استخدمها دائمًا بحذر.

التفاعلات مع أوراق المورينغا

أدوية الغدة الدرقية على وجه الخصوص، دواء ليفوثيروكسين. بما أن المورينغا قد تزيد من وظيفة الغدة الدرقية، فلا ينبغي تناولها مع أدوية الغدة الدرقية الأخرى. الأدوية التي يتحللها الكبد قد تبطئ المورينجا عملية تحلل الأدوية في الكبد، مما قد يؤدي إلى مشاكل لاحقة. السكري كل من أدوية المورينجا ومرض السكري تقلل من كمية الجلوكوز في الدم. إذا تم تناولهما معًا، فقد ينخفض ​​مستوى السكر في الدم بشكل كبير. ضغط الدم تتمتع المورينجا بخصائص خفض ضغط الدم، فعند تناولها مع أدوية الضغط قد تتسبب في انخفاض ضغط الدم.

خاتمة

توفر أوراق المورينغا كمية قوية من التغذية ولها طبيعة مضادة للالتهابات، خصائصها المضادة للأكسدة جنبًا إلى جنب مع خصائصها الوقائية للصحة الخلوية تجعلها “طعامًا خارقًا” جديدًا، أنها تمنع إنتاج الإنزيمات الالتهابية وانخفاض مستويات السكر، اجعلها جزءًا منتظمًا من نظامك الغذائي لجني فوائد صحية غنية.

ملاحظة : المعلومات المقدمة هنا هي لأغراض تعليمية / توعوية فقط وليس المقصود منها أن تكون بديلاً عن العلاج الطبي من قبل أخصائي الرعاية الصحية ولا ينبغي الاعتماد عليها لتشخيص أو علاج أي حالة طبية، يجب على القارئ استشارة طبيب معتمد لتحديد مدى ملاءمة المعلومات وقبل تناول أي دواء.