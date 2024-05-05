كيفية تحويل الشاشة العادية الى شاشة سمارت لتركيب IPTV عليها

الرياض - أميرة القحطاني - يمكن للمستخدمين تحويل الشاشة العادية إلى شاشة ذكية، حيث يمكن الاستمتاع بمشاهدة الفيديو والاستماع إلى الموسيقى والوصول إلى التطبيقات والألعاب والوسائط الاجتماعية، وذلك بدون الحاجة إلى شراء شاشة ذكية جديدة. ولحسن الحظ، يمكن للمستخدمين القيام بذلك بسهولة، وذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية.

كيفية تحويل الشاشة العادية الى شاشة سمارت

1- استخدام جهاز Chromecast أو Fire TV Stick:

يمكن للمستخدمين الحصول على جهاز Chromecast أو Fire TV Stick، والذي يمكن استخدامه لتحويل الشاشة العادية إلى شاشة ذكية، وذلك بتوصيل جهاز الـChromecast أو Fire TV Stick بمنفذ HDMI الموجود على الشاشة العادية، ثم توصيله بالإنترنت، ومن ثم يتم تشغيل التطبيقات والألعاب ومشاهدة الفيديوهات.

2- استخدام جهاز الكمبيوتر:

يمكن للمستخدمين توصيل الكمبيوتر بالشاشة العادية، ثم تحويلها إلى شاشة ذكية، وذلك بتثبيت جهاز استقبال الواي فاي مثل جهاز Miracast أو Roku، وتوصيله بالكمبيوتر، ثم توصيل الجهاز بالإنترنت، وبعد ذلك يمكن استخدام تطبيقات الفيديو والموسيقى والألعاب والوسائط الاجتماعية.

3- استخدام تلفزيون الأندرويد:

تلفزيون الأندرويد هو تلفزيون ذكي يعمل بنظام تشغيل الأندرويد، والذي يوفر مجموعة كبيرة من التطبيقات والألعاب والفيديوهات والموسيقى والوسائط الاجتماعية.

من الأشياء الرائعة في تلفزيون الأندرويد هو أنه يمكن استخدامه لتحويل الشاشة العادية إلى شاشة ذكية، وذلك بتوصيل الهاتف الذكي بتلفزيون الأندرويد باستخدام تقنية Miracast أو Chromecast. وبعد ذلك، يمكن للمستخدمين استخدام تطبيقات الفيديو والموسيقى والألعاب والوسائط الاجتماعية على الشاشة العادية.

4- استخدام الهاتف الذكي:

يمكن للمستخدمين تحويل الشاشة العادية إلى شاشة ذكية باستخدام الهاتف الذكي، وذلك عن طريق توصيل الهاتف بالشاشة باستخدام كابل HDMI، ثم تحويل الهاتف إلى نقطة وصول Wi-Fi، ومن ثم توصيل الهاتف بالإنترنت. ويمكن استخدام تطبيقات الفيديو والموسيقى والألعاب والوسائط الاجتماعية بعد ذلك.

5- استخدام أجهزة الاستقبال الخاصة بالشاشات الذكية:

هناك أجهزة استقبال خاصة بالشاشات الذكية، مثل جهاز Roku أو Apple TV، والتي يمكن استخدامها لتحويل الشاشة العادية إلى شاشة ذكية. ويتم ذلك عن طريق توصيل الجهاز بمنفذ HDMI الموجود على الشاشة العادية، ومن ثم توصيل الجهاز بالإنترنت، وبعد ذلك يمكن استخدام تطبيقات الفيديو والموسيقى والألعاب والوسائط الاجتماعية.

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بهذه الطرق المختلفة، يمكن للمستخدمين تحويل الشاشة العادية إلى شاشة ذكية والاستمتاع بمشاهدة الفيديو والاستماع إلى الموسيقى والوصول إلى التطبيقات والألعاب والوسائط الاجتماعية بسهولة ويسر، وبذاك وبعد تحويل الشاشة إلى سمارت تي في يمكنك بكل سهولة تركيب اشتراك IPTV للاسمتع بأفضل تجربة مشاهدة تليزفيونية من أفلام ومسلسلات ومباريات بلا حدود وبدون أي قيود.