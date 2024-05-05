وظائف خالية بشركة حلويات أبو اللبن لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة حلويات أبو اللبن عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق متوسط، للعمل فورًا بفروع الشركة، ونتابع الآن على الخليج 365 عرض تفاصيل ورابط التقديم على الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة حلويات أبو اللبن

مطلوب مدير مخزن مواد غذائية.

مطلوب مدير فرع.

مطلوب محاسب.

مطلوب مهندس جودة.

مطلوب شيفت ليدر إنتاج.

مطلوب أمين مخزن مواد غذائية.

مطلوب مساعد شيف ألبان.

مطلوب مساعد شيف غربي.

مطلوب بائع شرقي.

مطلوب ويتر.

مطلوب باريستا.

مطلوب عمال تعبئة و تغليف.

مطلوب فني غرف تبريد.

مطلوب ميكانيكي معدات.

الشروط والمزايا

يشترط خبرة سابقة في مجال العمل، والوظائف متاحة لجميع المؤهلات عليا وفوق متوسط ومتوسط، وان يقدم موقف واضح من التجنيد، وتوفر الشركة رواتب مجزية ومواصلات، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على الوظائف

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المعلنة أعلاه، يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف حلويات أبو اللبن“.