عروض الصيف من كارفور.. تخفيضات جنونية على كافة السلع والأجهزة الكهربائية حتى 21 مايو

الرياض - أميرة القحطاني - تواصل كارفور تقديم أقوى العروض والتخفيضات لعملائها، حيث طرحت أحدث عروضها لشهر مايو 2024، بخصومات وتخفيضات جنونية غير مسبوقة على كافة السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية، بتخفيضات حصرية تصل إلى 30%، وتستمر عروض كارفور في جميع الفروع على مستوى الجمهورية من اليوم وحتى 21 مايو.

عروض الصيف من كارفور حتى 21 مايو 2024

حيث تهدف كارفور إلى توفير كافة احتياجات الأسرة المصرية، بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وتضمن عروض كارفور الجديدة تخفيضات ضخمة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والمواد الغذائية ومختلف السلع والمنتجات، التي لا غنى عنها، ونتابع الآن بالصور عرض أحدث عروض كارفور من اليوم وحتى 21 مايو الجاري.

أحدث عروض الصيف من كارفور على الأجهزة الكهربائية

تقدم كارفور أقوى التخفيضات على جميع الأجهزة الكهربائية من شاشات وثلاجات وبوتاجازات وأجهزة تكييف ومراوح وأجهزة مطبخ والكترونيات، من أفضل الماركات العالمية وبأفضل سعر في مصر.

شاشة جاك 32 بوصة بسعر 5499 جنية.

شاشة سامسونج 43 بوصة سمارت بسعر 13999 جنيه.

شاشة سامسونج 58 بوصة سمارت بسعر 20999 جنية.

شاشة ال جي 65 بوصة سمارت بسعر 30999 جنية.

ثلاجة يونيو اير نوفروست 420 لتر، بسعر 24490 جنية.

ثلاجة شارب 450 لتر نوفروست، بسعر 30120 جنية.

غسالة يونيون اير فوق أوتوماتيك 10 كيلو جرام، بسعر 10495 جنية.

بوتاجاز فريش 5 شعلة بسعر 14999 جنية.

تكييف يونيون اير 1.5 حصان بسعر 23600 جنية.

تكييف فريش 1.5 حصان بسعر 24399 جنية.

مروحة عمودية من تورنيدو 18 بوصة بسعر 2230 جنية.

بالصور مجلة عروض كارفور لشهر مايو 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل العروض التي تقدمها مختلف السلاسل التجارية في مصر، وذلك بهدف توفير كافة احتياجات المنزل، بأفضل الأسعار وبأفضل جودة، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، لذا تعد عروض كارفور من أفضل وأقوى العروض، لذا انتهزوا الفرصة، ونقدم الآن بالصور عروض الصيف من كارفور لشهر مايو 2024.

تستمر عروض كارفور في جميع الفروع على مستوى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للتسوق من اليوم وحتى 21 مايو 2024.