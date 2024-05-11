أسعار الحديد والأسمنت اليوم 11 مايو 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الحديد والأسمنت داخل المصانع وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر حديد عز اليوم إلى 42000 جنيه بينما وصل سعر أسمنت المسلح إلى 2020 جنيه. أسعار الحديد جاءت اليوم كالتالي: المنتج السعر حديد بشاي 41000 جنيه حديد السويس 39000 جنيه حديد شركة المصريين 41000 جنيه حديد الكومي 38000 جنيه حديد العشري 37500 جنيه حديد مصر ستيل 38000 جنيه حديد بيانكو 38000 جنيه حديد المراكبي 41000 جنيه حديد الجيوشي 39000 جنيه أسعار الأسمنت جاءت كالتالي: وصل سعر أسمنت النهضة إلى 1940 جنيه.

وصل سعر أسمنت النصر إلى 1990 جنيه.

وصل سعر أسمنت جنوب الوادي إلى 1960 جنيه.

وصل سعر أسمنت العسكري إلى 1950 جنيه.

وصل سعر أسمنت السويدي إلى 2140 جنيه.

وصل سعر أسمنت حلوان إلى 2020 جنيه.

وصل سعر أسمنت المخصوص إلى 2010 جنيه.

ترواح سعر الأسمنت المخلوط ما بين 1300 إلى 1410 جنيه.

ترواح سعر الأسمنت المقاوم ما بين 2010 إلى 2220 جنيه.

ترواح سعر الأسمنت الأبيض ما بين 3820 إلى 3920 جنيه.

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