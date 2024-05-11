أسعار الدواجن اليوم السبت 11 مايو

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الرياض - أميرة القحطاني - انخفضت أسعار الدواجن داخل الأسواق وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة إلى 77 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيه.
أسعار الدواجن
جاءت كالتالي:
سعر الدواجن الأمهات:
وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 73 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر 80 جنيه.
سعر الدواجن الساسو:
تم تسجيل سعر الدواجن الساسو اليوم إلى 95 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيه.
سعر الدواجن البلدي:
بلغ سعر الدواجن البلدي اليوم نحو 95 جنيه داخل المزرعة بينما تصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيه.
سعر البانيه:
وصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 190 جنيه.
أسعار البيض
تم تسجيلها كالتالي.
- ترواح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم ما بين 114 إلى 130 جنيه.
- ترواح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم ما بين 114 إلى 130 جنيه.
- تم تسجيل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم إلى 120 جنيه للمستهلك.
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