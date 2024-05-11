وظائف خالية بشركة العربية جروب لتصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة العربية جروب أحدى أكبر الشركات العاملة في مجال تصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وبرواتب مجزية وتأمينات طبية واجتماعية، للعمل بفروع الشركة بمختلف محافظات الجمهورية، ونستعرض الآن على الخليج 365 تفاصيل الوظائف ورابط التقديم عليها كالتالي:

وظائف شركة العربية جروب

مطلوب مشرف مبيعات خارجي. مطلوب مسئول مبيعات داخلية.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 3 سنوات، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وتقدم الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية وحوافز، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

وظائف أخرى: –

وتقدم الشركة للعاملين رواتب تنافسية وعمولات وبدلات ومزايا أخرى، كما توفر فترة تدريب مدفوعة الأجر، والعمل 9 ساعات يوميًا، ويوم أجازة أسبوعيًا، وتوفر أيضا تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف شركة العربية جروب

للتقديم على الوظائف المتاحة بشركة العربية جروب يرجى التسجيل من خلال استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة العربية جروب“.