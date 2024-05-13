فرص عمل للمؤهلات المتوسطة بشركة كونتراك لإدارة الخدمات إحدى شركات اوراسكوم

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الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة كونتراك لإدارة الخدمات إحدى شركات اوراسكوم، عن حاجتها إلى شغل عدد الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، برواتب مجزية، و نستعرض الآن تفاصيل وطرق التقدم للوظائف كالتالي على الخليج 365.
وظائف شركة كونتراك لإدارة الخدمات
- مطلوب أفراد امن، مؤهلات عليا ومتوسطة.
الشروط والمزايا:
يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، و السن لا يزيد عن 40 سنة، و يشترط تقديم موقف واضح من التجنيد.
وظائف أخرى: –
وتوفر الشركة للراغبين مرتبات مجزية، ومواصلات داخلية، بالإضافة إلى وجبات وسكن، والعمل 25 يوم و5 أيام أجازة، وتوفر الشركة أيضا تأمينات اجتماعية و طبية.
كيفية التقديم على الوظائف:
و للتقدم لشغل الوظائف المعلنة يرجى التسجيل من خلال ملئ استمارة التوظيف بالرابط التالي” وظائف شركة كونتراك احدي شركات اوراسكوم“.
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