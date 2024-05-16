تعرف على أسعار الذهب اليوم 16 مايو 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3135 جنيه للبيع و 3110 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

تم تسجيلها كالتالي:

سعر الذهب عيار 24:

تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 3582.75 جنيه للبيع و 3554.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22:

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3284.25 جنيه للبيع و 3258 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18:

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 2687.25 جنيه للبيع و 2665.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14:

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 2090 جنيه للبيع و 2073.25 جنيع للشراء.

سعر الذهب عيار 12:

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 1791.5 جنيه للبيع و 1777.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 25080 جنيه للبيع و 24880 جنيه للشراء.