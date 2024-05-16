خضروات غنية بالفوائد.. لكن يفضل تجنب تناولها في أيام الصيف الحارة

الرياض - أميرة القحطاني - مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يزداد شعورنا بالعطش والتعب، ونبحث عن مأكولات غنية بالماء والمرطبة، في حين تعد الخضروات خيارًا مثاليًا لوجبات صحية خلال أيام السنة، إلا أن بعض أنواعها قد تسبب شعورًا بالحرارة وعدم الراحة في فصل الصيف، بالإضافة إلى الكسل والشعور بالخمول، وفي هذا المقال، نستعرض بعض أنواع الخضروات التي يفضل تجنبها في أيام الصيف الحارة: خضروات يفضل تجنب تناولها في فصل الصيف 1. الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة: مثل السبانخ والكرنب: على الرغم من غناها بالفيتامينات والمعادن، إلا أن هذه الخضروات تحتوي على نسبة منخفضة من الماء، مما قد يسبب الجفاف ويزيد من شعورنا بالحرارة. 2. البروكلي والقرنبيط: هذه الخضروات غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، التي قد تسبب في الحرارة الداخلية، ولذلك تعد مناسبة جدا في فصل الشتاء. 3. الخضروات الجذرية: مثل البنجر والجزر واللفت: تحتوي هذه الخضروات على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، كما إنها نشوية، مما تتطلب طاقة كبيرة للهضم، مما يزيد من الشعور بالحرارة، كما إنها قد تسبب في معاناة البعض من الانتفاخ بسبب محتواها العالي من النشا. 4. القرع: على الرغم من فوائده الصحية العديدة، إلا انه قد يحتاج إلى طاقة كبيرة لعملية الهضم، مما يزيد من الشعور بحرارة الطقس. أقرأ أيضا: – 5. البازلاء: غنية بالبروتين والألياف، مما قد يسبب شعورًا بالثقل في المعدة، وفي معاناة البعض من الانتفاخ.

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