وزارة الخارجية تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف ملحق من الجنسين

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف المتاحة للجنسين من حملة شهادة البكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات، وذلك لوظيفة ملحق، ونتناول الآن الشروط المطلوبة وكيفية التقديم على وظائف وزارة الخارجية.

الشروط المطلوبة للتقديم:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك.

أن ين يكون حاصل على شهادة البكالوريوس كحد أدنى، بتقدير لا يقل عن جيد جدا.

أن يجتاز اختبار (ILETS) بدرجة لا تقل عن 5.

أن لا يكون متزوج أو متزوجة من غير سعودي الجنسية.

آلا يكون قد سبق الحكم علية بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون لائق طبيا.

أن يقبل العمل في أي بعثة بالخارج يصدر قرار نقله إليها.

التخصصات المطلوبة:

دارة الأعمال.

علوم سياسية.

دراسات دبلوماسية.

قانون.

حل النزاعات الدولية.

إعلام علاقات عامة.

علاقات دولية.

علاقات دولية.

اقتصاد.

أمن دولي.

حقوق إنسان.

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التقديم على وظائف وزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية أن التقديم متاح على الوظائف اعتبارًا من 19 مايو، حتى يوم الخميس الموافق 22 مايو 2024، والتقديم متاح من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية بالرابط التالي “من هنا“.