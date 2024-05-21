وظائف خالية بشركة المياه الوطنية لحملة مختلف التخصصات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية عن توافر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية، لحملة شهادات البكالوريوس، في مختلف التخصصات، على أن يكون العمل في الرياض، وفي السطور التالية نقدم على موقع الخليج 365 الوظائف المتاحة والشروط والتخصصات.

وظائف شركة المياه الوطنية

مطلوب مهندس مشروع.

مطلوب مهندس ميكانيكي.

مطلوب مدير مشروع.

مطلوب مدير مركز مراقبة العمليات.

مطلوب أخصائي برنامج – اختبار قياس.

مطلوب أخصائي تخطيط المخزون.

الشروط المطلوبة للتقديم

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى في إحدى التخصصات المطلوبة.

أن تتوفر الخبرات والمهارات المحددة وفقا لكل وظيفة.

أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

أن يجيد استخدام برامج الحاسب الآلي.

أن يتمتع بمهارات تواصل جيدة.

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رابط التقديم على الوظائف

وللتقديم على الوظائف، فقد أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك من خلال التسجيل على الرابط التالي “وظائف شركة المياه الوطنية“، والتقديم مستمر حتى 23 مايو 2024.