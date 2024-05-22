شرح خطوات استعلام طلب زيارة عائلية الكترونيا visa.mofa.gov.sa في المملكة العربية السعودية

الرياض - أميرة القحطاني - سهل الحصول على تأشيرة عائلية بشكل إلكتروني من إجراءات السفر وضمان إقامة شرعية دائمة إلى السعودية مع تزايد أعداد الوافدين من الخارج، فقد أطلقت وزارة الخارجية السعودية منصة التأشيرات الالكترونية كجزء من خطة إصدار كافة التأشيرات عبر الأنترنت ببضع نقرات عبر الدخول الى موقع تقديم التاشيرات وهو visa.mofa.gov.sa وإمكانية متابعة حالة تلك الطلبات والاستعلام عنها برقم الطلب نفسه، في هذا الشرح يمكنك العثور على خطوات استعلام عن طلب زيارة عائلية المُرفقة أسفل المقال، حيث يعمل ذلك الاستعلام في إطار الخدمة الالكترونية بكفاءة مع ضرورة توفير بعض المستندات المطلوبة للاستعلام سنتعرف علهيا أيضا.

تساعد هذه المنصة للمقيمين القادمين إلى المملكة العربية السعودية إمكانية استخراج طلب الزيارة والاستعلام عن حالة الطلب بسهولة، يمكن أن تتم هذه العملية وفق الآتي

خطوات استعلام طلب زيارة عائلية في المملكة العربية السعودية

الذهاب إلى منصة التأشيرات الالكترونية https://visa.mofa.gov.sa

أختر نوع بحث الاستعلام” وهو رقم الطلب

أدخل رقم الطلب الخاص بك

أدخل رقم السجل

أدخل رمز الصورة المرئية المعروضة

“اضغط على زر استعلام

طريقة الحصول على تأشيرة زيارة عائلية

إذا كنت تبحث عن الحصول على زيارة عائلية، فينصح بإتباع الطريقة التالية من خلال منصة التأشيرات الالكترونية الرسمية في المملكة، وتكون:”

الدخول على الموقع لمنصة التأشيرات الالكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية

انقر على تبويب خدمات المواطنين والمقيمين

سيتم إعادة توجهيك إلى صفحة نفاذ لإتمام عملية الدخول من قبل المستخدم.

أنقر على تقديم في قسم طلب زيارة عائلية للمقيمين

يمكنك الان تعبئة الملف الشخصي والنقر على حفظ

أختر إضافة لإضافة الشخص المطلوب للزيارة وتعبئة بياناته بدقة.

النقر بالموافقة على التعهد ثم إضغط حفظ

وبذلك يصبح الطلب مرسلاً ويمكن الاستعلام عنه في أي وقت.

ملاحظة، يجب ان تكون تأشيرة الاقامة للمتقدم بطلب زيارة عائلية لا تقل صلاحيتها عن 90 يوماً.

وبذلك نصل الى ختام المقال المنشور الذي وضع خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية في السطور السابقة وكيفية تقديم طلب تأشيرة عائلية عبر موقع وزارة الخارجية بشكل صحيح.