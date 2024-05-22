صدرت pdf رسمياً نتائج السادس الابتدائي 2024 ديالى الدور الاول موقع نتائجنا

الرياض - أميرة القحطاني - نتائج السادس الابتدائي ديالي 2024 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس، حيث يوفر موقع “الخليج 365” رابط نتائج السادس الابتدائي محافظة ديالي، حيث يتساءل عنها آلاف الطلبة والطالبات بالصف الثالث الاعدادي، مما جعلها تحتل صدارة البحث عنها في الوقت الحالي من جانب الآلاف من طلبة وطالبات نتيجه 3 إعدادي بمحافظة ديالي ، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة ديالي أن السيد المحافظ سيعتمد النتائج وأسماء أوائل الابتدائية محافظة ديالي في الساعات القادمة ومن ثم يتم رفعها على جميع المواقع المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتي من بينها موقعنا الخليج 365.

حالة من البحث المكثف حول نتائج الصف السادس ديالي والتي تعتبر من ضمن أكبر عشر محافظات في العراق، ويرغب الطلاب في الاطمئنان على نجاحهم دون الانتقال الى الدور الثاني، وهو ما أكده وكيل التربية حيث أكد أن نسب النجاح مرتفعة.

نتائج السادس الابتدائي ديالي 2024

تحديث: ما زلنا في هاته المقالة نتابع معكم كل ما يخص نتائج سادس البتدائي ديالى والتي تشغل اهتمام الطلبة والطالبات نظرا لتأخر ظهورها حيث أكدت مصادر أن التصحيح انتهى ويجري رفع الدرجات، على أن نكتب لكم كل جديد على مدار الساعة.

يبحث الآن الكثير من الطلبة والطالبات بمحافظة ديالي عن موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 محافظة ديالي، حيث أكد القائم على أعمال التعليم في ديالي، أنه سيعتمد نتائج السادس الابتدائي ديالي 2024 بالاسم ورقم الجلوس فور الانتهاء من رصد الدرجات وذلك خلال الساعات القليلة القادمة.

نتائج السادس الابتدائي 2024 ديالي

وفور الانتهاء من تلك الأعمال سوف نقوم بتحميل نتائج السادس الابتدائي في ديالي، بشكل رسمي في الرابط الموجود بالسطور التالية نتائج السادس الابتدائي ديالي 2024 الدور الاول ، حيث يحرص موقع الخليج 365 على تقديم كافة الأمور والتفاصيل التي تخص نتائج السادس الابتدائي 2024 محافظة ديالي، بعد تأكيد مديرية التربية والتعليم بديالي أنعلى اعتماد تلك النتائج في الساعات القليلة القادمة، مؤكدة أن الامتحانات مرت بمنتهى النزاهة والشفافية.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج السادس الابتدائي 2024 ديالي الدور الاول سوف تظهر خلال ساعات قليلة اليوم، حيث صدرت نتائج أحد عشر محافظة حتى الوقت الجاري، وهذا يؤكد أن نتائج الابتدائي ديالي سوف تكون قريبة جدا، عل ىأن يستطيع الطالب الاطلاع عليها إما بصيغة pdf أو من خلال إدخال الرقم.

نتائج السادس الابتدائي 2024 بالاسم ديالي

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة ديالي على أنه هناك ضبط وحزم في لجان الامتحانات، وسوف يتم محاسبة أي مخالف أو أي شخص تخول له نفسه التلاعب بالقوانين أو محاولة الغش، وكل حالات الغش التي يتم ضبطها يتم التعامل معها بكل حزم، وذلك في سبيل حفظ جهد الطلاب المجتهدين، فلا يمكن لأحد نزع حق طالب اجتهد طوال العام.

وبعد إعلان نتائج السادس الابتدائي تم الإعلان عن نجاح 133301 طالب بناء على ما جاء في البيانات التي يصدرها مدير مديرية التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم في ديالي، ونحرص دائمًا على تقديم الإفادة أولياء الأمور والطلاب بكل جديد، وسوف نقدم لكم رابط نتائج السادس الابتدائي بوابة نتائج التعليم الأساسي فور الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم ويتم الاستعلام عنها باسم الطالب الثلاثي ورقم جلوسه.

موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي ديالي

بإمكانكم أعزائي الطلاب التعرف على نتائج السادس الابتدائي 2024 ديالي من خلال اتباع هذه الخطوات:-

الدخول على موقع نتائج السادس الابتدائي 2024 نتائجنا

اختيار المحافظة التابع لها الطالب

كتابة الرقم الامتحاني: رقم المقعد أو الاسم

الضغط على زر عرض النتيجة

كما يمكنك طباعة الشهادة من خلال الزر المخصص لها

يذكر أن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح 73.2%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 186068 طالب وطالبة، وقد حضر الامتحانات 183066 طالب وطالبة منهم.

كما حصل الخليج 365 على حقوق نشر وطبع وتوزيع نتائج الطلاب إلكترونيًا.. سوف ننشر لكم نتائج السادس الابتدائي pdf كشوفات كاملة خلال ساعات ترقبوا..

أكتب الرقم الخاص بك أو الاسم في التعليقات نرسل لكم نتائج السادس الابتدائي 2024 ديالي على الفور من الخليج 365.