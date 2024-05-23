صدرت: نتائج السادس الابتدائي 2024 اربيل الدور الاول بالاسم ورقم المقعد من موقع وزارة التربية العراقية

الرياض - أميرة القحطاني - نتائج السادس الابتدائي 2024 اربيل الدور الاول موقع نتائجنا والتي نتابعها معكم من خلال هذه المقالة على موقع الخليج 365، حيث يبحث عنها ألاف الطلاب والطالبات في محافظة العراق بدرجة شديدة وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الابتدائية الدور الاول بالعراق في كثير من المحافظات الفترة القليلة الماضية، حيث انتهاء لجان التصحيح من أعمالهم، ومن المقرر بعد ذلك أن يتم عرض الرابط الخاص بنتائج الطلاب من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية بمجرد اعتمادها من السادة المحافظين.

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تمكنت وزارة التربية والتعليم من تخصيص رابط نشر نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2024 اربيل، حيث يشعر الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالقلق رغبة في للتعرف على درجات ونسب الطلاب بعد أن يتم الانتهاء من أداء كافة الاختبارات المجدولة لهم، والتي بدأت رسمياً يوم 21 مايو الماض، وتم الانتهاء منها بيوم 25 من نفس الشهر، وقد بدأت مباشرة المهام المتعلقة بالتصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في جميع المحافظات

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حتى الأن نحن نرصد لكم كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج السادس الابتدائي 2024 اربيل، حيث أن كشفت العديد من المصادر أن نتائج المراحل الابتدائية للدور الاول بالعراق سوف يتم الإعلان عنها بغصون ساعات قليلة في شتى المحافظات العراقية واحدة تلو الأخرى.

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خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 اربيل

التوجه الى رابط النتائج (سوف يتم توفير رابط مباشر قريبا للغاية) ادخال رقم المقعد الخاص بالطالب النقر على زر عرض النتائج

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