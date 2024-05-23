“متوفر pdf” نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول موقع نتائجنا عموم المحافظات

الرياض - أميرة القحطاني - نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول نتائجنا، قال وقال وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية عادل البصيصي في برنامج واجب الصراحة الذي تبثه العراقية الاخبارية ووكالة الأنباء العراقية (واع)، أن نتائج السادس الابتدائي تشهد ارتفاعا كبيراً في نسب النجاح للعام الدراسي الحالي، وقد تحدث عن تفاصيل الإعلان عن نتائج الطلاب العراق خلال تصريحه الصحفي والذي ننقله لكم اليوم عبر مقالتنا هذه عبر موقعكم الخليج 365.

يترقب الجميع الان إعلان نتائج السادس الابتدائي 2024 نتائجنا حيث خاض الطلاب امتحان التربية الدينية يوم 19 مايو، بليها مادة اللغة العربية للدراسة العربية والتركمانية والإنكليزية والكردية يوم السبت الماوفق 21 مايو، ثم يوم الأحد الماوفق 22 مايو امتحان مادة اللغة الإنكيزية، ثم الرياضيات يوم الإثنين الموافق 23 مايو، وأخيراً مادة العلوم والتي خاضها الطلاب يوم الثلاثاء الماضي الموافق 25 من ذات الشهر.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول نتائجنا

تم التأكيد من قبل التصريحات التي أدلى بها وكيل وزارة التربية العراقية أن نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الاول 2024 موقع نتائجنا تظهر في كل محافظة على حدى بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح، وقد أكد أن نتائج السادس عموم محافظات العراق لن تتأخر في الظهور عن منتصف الأسبوع المقبل وذلك في أصعب الظروف، حيث أن المصححين يعملون على قدم وساق لسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2024

من خلال تلك الفقرة نوفر لكم روابط نتائج السادس الدور الاول العراق ضمن متابعة حيّة في مقالات من الخليج 365 تُحدث على مدار الساعة.

نتائج السادس الابتدائي 2024 محافظة نينوى (تحديث يومي)

نتائج السادس الابتدائي 2024 البصره (تحديث يومي)

نتائج السادس الابتدائي 2024 ديالى (تحديث يومي)

نتائج السادس الابتدائي 2024 الموصل (تحديث يومي)

نتائج السادس الابتدائي 2024 الديوانية (تحديث يومي)

نتائج السادس الابتدائي الرصافة الثالثة (تحديث يومي)

نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار (تحديث يومي)

نتائج السادس الابتدائي 2024 بغداد (تحديث يومي)

نتائج السادس الابتدائي 2024 بابل (تحديث يومي)

نتائج السادس الابتدائي 2024 ميسان (تحديث يومي)

نتائج السادس الابتدائي 2024 القادسية (تحديث يومي)

نتائج السادس الابتدائي 2024 الرصافة الثانية (تحديث يومي)

نتائج السادس الابتدائي 2024 السليمانية (تحديث يومي)

نتائج السادس الابتدائي 2024 كركوك (تحديث يومي)

نتائج السادس الابتدائي 2024 اربيل (تحديث يومي)

رابط نتائج السادس الابتدائي نتائجنا 2024 الدور الاول

من خلال هذه الفقرو ونقلا عن موقع نتائجنا نوفر لكم جدول نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول نتائجنا في عموم المحافظات – حالة النتائج رابط الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي 2024 بصيغة pdf من خلال جوجل درايف.

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الجدير بالذكر أن وكيل وزارة التربية العراقية، أكد أن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 تشهد ارتفاعا كبيراً في نسب النجاح مقارنة بالأعوام الماضية، موجهًا الحديث إلى الطلاب أنه لا داعي للقلق أو التوتر.

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