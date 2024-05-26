استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024 جميع المحافظات

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2024، في العديد من المحافظات العراقية، مع ترقب ظهور باقي نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024

حيث يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي منذ انتهاء امتحانات الدور الأول 2024، ظهور نتائجهم من خلال موقع الوزارة، أو عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، حيث يتم إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي عبر موقع الوزارة أو من خلال موقع نتائجنا، ويتم توفير النتائج مباشرة، بعد الانتهاء من التصحيح والرصد وترفع النتائج حسب كل محافظة، على موقع الوزارة، التي تقوم بإتاحة رابط النتيجة عبر الصفحة الرسمية للوزارة أو من خلال التليجرام.

كما يمكن استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق من خلال موقع نتائجنا، والمحافظات التي تم إعلان نتائجها هي كالتالي “الكرخ 1 و2 و3 – الرصافة 1 – الرصافة 3 – النجف – القادسية – صلاح الدين – السليمانية – دهوك – كربلاء – الأنبار – المثني” وفى انتظار رفع نتائج باقي المحافظات قريبًا.

رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

يمكن الاستعلام عن النتائج عبر الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية العراقية، أو من خلال موقع نتائجنا، والذي يعد أحد المنصات الإلكترونية المنوطة بإعلان نتائج جميع المراحل التعليمية بالعراق، وللاستعلام عن النتائج من خلال موقع نتائجنا كالتالي:

ادخل إلى موقع نتائجنا.

وف حالة ظهور النتيجة بمحافظتك ستجد تنزيل أمامها اضغط عليها.

سيتم تحويلك إلى صفحة أخرى اضغط على تنزيل النتائج.

بعد ذلك قم بتحديد المدرسة التابع لها.

سيتم تحميل الملف بصيغة Pdf وراجع درجاتك.

نتائج الصف السادس الابتدائي بجميع المحافظات العراقية

يمكن استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024، والتي ظهرت حتى الآن بالمحافظات العراقية التالية: