علاجات منزلية طبيعية لتخفيف الحكة وتهدئة الالتهابات الجلدية

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الحكة والتهابات الجلد من المشاكل الشائعة التي يمكن أن تواجه الأفراد في حياتهم اليومية، وقد تنشأ هذه المشكلات نتيجة للعديد من الأسباب مثل حروق الشمس أو الحساسية، التعرض للمواد الكيميائية، أو الإصابة بالعدوى، أو لدغات الحشرات، وبالرغم من أنه من الضروري استشارة الطبيب في حالات الحكة الشديدة أو التهابات الجلدية الحادة، إلا أن هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن تجربتها لتخفيف الأعراض وتهدئة البشرة الملتهبة، في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض أفضل العلاجات المنزلية للحكة والتهابات الجلدية.

أفضل العلاجات المنزلية للحكة والتهابات الجلدية

الزيوت الطبيعية:

تعتبر الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند وزيت اللافندر وزيت الزيتون من بين أفضل العلاجات المنزلية لتهدئة البشرة الملتهبة وتخفيف الحكة، يمكن وضع قليل من أي من هذه الزيوت مباشرة على الجلد المصاب وتدليكه بلطف، تحتوي هذه الزيوت على خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة للبشرة التي قد تساعد في تهدئة الحكة وتقليل الالتهاب.

الكمادات الباردة:

تساعد الكمادات الباردة على تقليل الالتهاب وتخفيف الحكة، ضع كمادة باردة على المنطقة المصابة لمدة 15-20 دقيقة عدة مرات في اليوم.

الشاي الأخضر:

يعتبر الشاي الأخضر من المضادات الطبيعية للالتهابات ومهدئات الحكة، حيث يحتوي على مركبات تساعد في تهدئة الجلد الملتهب، يمكن وضع أكياس شاي أخضر مغمورة في الماء البارد على الجلد المصاب لمدة عشر دقائق كل يوم، مما يساعد في تقليل الالتهاب والحكة.

الشوفان:

يعتبر الشوفان مهدئًا طبيعيًا للبشرة الملتهبة ومساعد في تخفيف الحكة، يمكنك وضع الشوفان المطحون في حوض الاستحمام أو وضع كيس من الشوفان المطهو في الماء الدافئ واستخدامه كمغلي للحمام، كما يمكن تحضير عجينة من الشوفان وتطبيقها مباشرة على البشرة لتهدئة الحكة وتقليل الالتهاب.

العسل:

يعتبر العسل من المواد المضادة للبكتيريا والمهدئة للبشرة، ويمكن استخدامه لعلاج التهابات الجلدية وتخفيف الحكة، يمكن وضع طبقة رقيقة من العسل الطبيعي على الجلد المصاب وتركها لمدة حوالي 15-20 دقيقة قبل غسلها بلطف بالماء الدافئ.

أقرأ أيضا: –

الصبار:

يحتوي الصبار على خصائص مضادة للالتهابات وللبكتيريا، مما تساعد على تهدئة البشرة وتخفيف الحكة، يضع جل الصبار على المنطقة المصابة 3-4 مرات في اليوم.

خل التفاح:

خل التفاح له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات تساعد على قتل البكتيريا والفطريات التي قد تسبب الحكة والتهابات الجلد. يخلط خل التفاح مع الماء بنسبة متساوية ويضع على المنطقة المصابة باستخدام قطعة قماش ناعمة.