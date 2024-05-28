الرياض - أميرة القحطاني - يُطلق على الجهاز الجديد من العلامة التجارية سامسونج الرائدة في عالم صناعة الأجهزة الذكية اسم Samsung Galaxy F55 5G ، والذي يجذب الانتباه بمميزاته وسعره، وقد تم تقديمه كإصدار معاد تسميته لهاتف Galaxy C55 5G الذي تم إصداره في الصين في وقت سابق من هذا العام. مواصفات وسعر Samsung Galaxy F55 5G يأتي Galaxy F55 5G بشاشة + FHD بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز.

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 ، المقترن مع ذاكرة RAM تصل إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

تجدر الإشارة إلى أن الهاتف سيأتي بنظام التشغيل Android 14 مباشرة.

في قسم الكاميرا ، يتميز F55 5G بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS ، وعدسة عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يحتوي إعداد الكاميرا الخلفية الثلاثي على تصميم مشابه لهاتف Galaxy S24، أما بالنسبة للصور الشخصية ، توجد كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مدمجة في الشاشة.

يعمل الجهاز ببطارية ذات سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 45 وات.

يتوفر Samsung Galaxy F55 5G بثلاثة إصدارات للتخزين: 8GB + 128GB و 8GB + 256GB و 12GB + 256GB.

السعر الأساسي يبدأ من 325 دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تعلن عن Samsung Galaxy F55 5G هاتفها الذكي الجديد المزود بتقنية الجيل الخامس والموجهة للفئة المتوسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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