7 أسباب وجيهة لشرب ماء النعناع كل يوم في الصيف

الرياض - أميرة القحطاني - لا شيء يضاهي مشروبًا منعشًا جيدًا في يوم صيفي حار ومشمس، بينما يحب الناس احتساء المشروبات الباردة أثناء الطقس الحار، فقد حان الوقت للتحول إلى شيء أكثر صحة، مثال على ذلك: ماء النعناع، إنه مشروب منعش للغاية مملوء بالأعشاب، سيساعدك على الاسترخاء والترطيب، وهو مشروب منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على كمية ضئيلة من السكر فيه، فإذا كنت تبحث عن مشروب صحي يساعدك على بدء يومك بشكل صحي ويبقيك منتعشًا طوال اليوم، فيجب عليك تجربة ماء النعناع، فيما يلي بعض الفوائد الصحية لماء النعناع لمساعدتك على جعله جزءًا من نظامك الغذائي.

ما هو ماء النعناع؟

ماء النعناع هو ماء بسيط مملوء بأوراق النعناع، ينتمي النعناع إلى عائلة نباتات النعناع وكان جزءًا من طب الأيورفيدا منذ آلاف السنين، والنعناع هو نوع من توابل النعناع المشهورة والتي تتوفر بسهولة ويتم الاستمتاع بها في الغالب في الهند وحول العالم.

يتم صنع ماء النعناع باستخدام أوراق النعناع الطازجة وذلك بنقعها لفترة طويلة، وعادةً بضع ساعات أو طوال الليل، إنه مشروب منعش ولذيذ يقدم فوائد عديدة لكل من الماء والنعناع لجسمك.

ما هي الفوائد الصحية لمياه النعناع؟

فيما يلي الفوائد الصحية لإدراج ماء النعناع في نظامك الغذائي:

يحسن عملية الهضم

إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، حاول تضمين ماء النعناع في نظامك الغذائي، يمكن أن يساعد هذا التسريب البسيط لأوراق النعناع في الماء على تحسين عملية الهضم وتخفيف الأعراض مثل الغازات والانتفاخ، فقد وجدت دراسة نشرت في مجلة علم الأحياء أن النعناع يريح عضلات الجهاز الهضمي من الانقباض ويخفف من أي تشنجات في الأمعاء.

يوازن الاختلالات الهرمونية

قد يساعد شرب ماء النعناع على توازن الهرمونات لديك عن طريق تقليل مستويات هرمون التستوستيرون والحفاظ على انسجام مستويات الهرمونات، حيث وجدت دراسة نشرت في Biomolecular Concepts أن النعناع يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن بين الهرمونات وعلاج متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، وهو خلل هرموني يؤثر على الأعضاء التناسلية التي تصنع البيض.

يبقيك رطبًا

من المهم البقاء رطبًا للحفاظ على عمل جسمك بشكل صحيح، يعتبر ماء النعناع طريقة أخرى لإضافة بعض النكهة إلى نظامك الغذائي، ليس فقط النكهة، بل يمنحك الترطيب المناسب وهو أمر مهم للحفاظ على وظائف الجسم والصحة العامة.

يخفف التوتر

شرب الماء بالنعناع قد يساعد في تقليل التوتر، لقد تم استخدام النعناع دائمًا كعلاج أيورفيدي لتقليل التوتر وجعلك هادئًا، حيث أن له تأثيرات تبريد تعمل على استرخاء نظامك وتخفيف التوتر.

يساعدك على إنقاص الوزن

إذا كنت تبحث عن طرق لمحاولة إنقاص الوزن، يمكنك إضافة ماء النعناع إلى نظامك الغذائي، فهو منخفض السعرات الحرارية ويعمل كبديل منعش رائع للمشروبات السكرية، يمكن أن يساعدك شربه على الشعور بالشبع، مما يقلل من فرص الإفراط في تناول الطعام، وجدت دراسة نشرت في المجلة الدولية للسمنة أن استبدال مشروبات الحمية بالماء يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

يعزز المناعة

النعناع هو مصدر قوي للفيتامينات ومضادات الأكسدة والمواد المغذية التي تساعد على تقوية مناعتك، تحتوي على فيتامينات نباتية تساعد على حماية خلاياك من التلف وتحمي خلاياك من دخول أي كائنات غريبة إلى جسمك وإتلافه.

يحسن صحة الجلد

أوراق النعناع غنية بحمض الساليسيليك وفيتامين أ، وكلاهما ضروري للحفاظ على بشرتك أيضًا، ويحتوي ماء النعناع أيضًا على خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا، وهي مفيدة لإدارة الالتهابات والحفاظ على حب الشباب، إن شربه بانتظام سيساعد على طرد السموم من الجسم، مما يعزز البشرة الواضحة والصحية.

كيفية صنع ماء النعناع؟

إليك طريقة بسيطة لتحضير ماء النعناع البسيط لإنعاش يومك:

مكونات:

1 كوب ماء

1 ليمونة مقطعة

1/2 كوب من أوراق النعناع

1/2 كوب خيار (اختياري)

الطريقة:

صب الماء في إبريق.

نخلط أوراق النعناع، ​​والخيار، وشرائح الليمون في الخليط، ونحركهم جيداً.

ضعي الخليط في الثلاجة حتى تمتزج النكهات جيدًا، يمكنك الاحتفاظ به لفترات أطول ولكن تأكد من فحصه وتحريكه من وقت لآخر.

اشربه باردًا واتركه يعمل مفعوله السحري على جسمك.

هل هناك أي آثار جانبية للمياه بالنعناع؟

في حين أن النعناع آمن بالنسبة لمعظم الناس، يجب عليك دائمًا مراجعة طبيبك قبل إدراجه في نظامك الغذائي، أظهرت بعض الدراسات أنه على الرغم من أن شرب ماء النعناع يعزز عملية الهضم، إلا أنه قد يؤدي إلى تفاقم أعراض مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز الهضمي أو الكلى استشارة الطبيب قبل إضافة ماء النعناع إلى نظامهم الغذائي.