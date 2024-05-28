وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية STC لحملة البكالوريوس

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عبر موقعها الإلكتروني عن عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة في عدة تخصصات للسعوديين من الجنسين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير، وأوضحت الشركة أن العمل سيكون بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف والشروط ورابط التقديم.

وظائف شركة الاتصالات السعودية STC

مطلوب مدير قسم دعم المحتوى، ويشترط الحصول على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات (التسويق، أو إدارة الأعمال).

مطلوب خبير أول تجربة العلامة التجارية والإبداع، ويشترط أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات (التسويق، علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال).

الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس أو أعلى في التخصصات المطلوبة.

أن يمتلك مهارات تواصل جيدة.

توافر خبرة عملية في مجال العمل وفقا للحد الأدنى حسب كل وظيفة.

أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

أن يجيد استخدام برامج الحاسب الألي.

التخصصات المطلوبة

أوضحت شركة الاتصالات السعودية STC التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف المعلنة وهي كالتالي” هندسة الكمبيوتر – علوم الكمبيوتر – تقنية المعلومات – إدارة الأعمال – التسويق”.

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رابط التقديم على الوظائف

فقد أوضحت شركة الاتصالات السعودية أن التقديم على الوظائف متاح عبر بوابة التوظيف الرسمية بالموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك من خلال الرابط التالي “وظائف شركة الاتصالات السعودية” عبر تسجيل وإدخال كافة البيانات ورفع المستندات المطلوبة.