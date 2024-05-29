نتيجة الصف الثالث الإعدادي “الشهادة الإعدادية” 2024.. ورابط الاستعلام عن النتيجة

الرياض - أميرة القحطاني - مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي، يتزايد البحث عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، حيث يترقب جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في مصر موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، ومعرفة نتائجهم برقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

يترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان النتائج، نظرا لكونها تحدد مصير الطالب في تنسيق الثانوية، إما يلتحق بالثانوي العام أو الفني أو بمدارس المتفوقين، وقد بدأت كنترولات الشهادة الإعدادية على مستوى كل محافظة في الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابات ورصد الدرجات، وعقب الانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات ومراجعتها، سيتم اعتماد النتيجة رسميًا، حيث من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع محافظات مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي 2024، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي بوابة التعليم الأساسي.

ثم حدد المرحلة التعليمية.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على زر “استعلام”.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بجميع المحافظات

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

وننشر الآن على الخليج 365 توزيع لدرجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024:

مادة اللغة العربية: 80 درجة.

مادة الرياضيات: 60 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

مادة العلوم: 40 درجة.

والمجموع موعد مباراة الأهلي والكلي: 280 درجة.

ويحاسب الطلاب على نتيجة الفصلين الدراسيين، بحيث سيتم إضافة درجات الفصل الدراسي الأول إلى نتيجة الفصل الدراسي الثاني.