أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 في الأسواق المصرية

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الفاكهة من السلع الغذائية الأساسية التي تحظى باهتمام كبير من قبل غالبية المواطنين في جميع أنحاء مصر، حيث يتابع قطاع عريض من الناس أسعار الفاكهة بشكل يومي لمعرفة أي تغيرات تطرأ عليها، وبشكل عام، شهدت أسعار الفاكهة اليوم استقرارًا نسبيًا، مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة في أسعار بعض الأنواع بين منطقة وأخرى، ونتعرف الآن في السطور التالية على أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية.

أسعار الفاكهة اليوم:

تختلف أسعار الفاكهة في مصر بشكل كبير اعتمادًا على نوع الفاكهة، وموسمها، ومكان الشراء، حيث تكون أسعار الفاكهة الموسمية أرخص من أسعار الفاكهة غير الموسمية، كذلك قد تختلف الأسعار باختلاف مكان الشراء، ونتابع الآن عرض أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 29/5/2024، في الأسواق المختلفة كالتالي: