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أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 في الأسواق المصرية

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الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الفاكهة من السلع الغذائية الأساسية التي تحظى باهتمام كبير من قبل غالبية المواطنين في جميع أنحاء مصر، حيث يتابع قطاع عريض من الناس أسعار الفاكهة بشكل يومي لمعرفة أي تغيرات تطرأ عليها، وبشكل عام، شهدت أسعار الفاكهة اليوم استقرارًا نسبيًا، مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة في أسعار بعض الأنواع بين منطقة وأخرى، ونتعرف الآن في السطور التالية على أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية.

أسعار الفاكهة اليوم:

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 في الأسواق المصرية 1

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 في الأسواق المصرية

تختلف أسعار الفاكهة في مصر بشكل كبير اعتمادًا على نوع الفاكهة، وموسمها، ومكان الشراء، حيث تكون أسعار الفاكهة الموسمية أرخص من أسعار الفاكهة غير الموسمية، كذلك قد تختلف الأسعار باختلاف مكان الشراء، ونتابع الآن عرض أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 29/5/2024، في الأسواق المختلفة كالتالي:

الفاكهة السعر
موز بلدي 18 جنيهًا للكيلو
خوخ 35 جنيهًا للكيلو
عنب مستورد 43 جنيهًا للكيلو
دوم 4 جنيهات للكيلو
جريب فروت 14 جنيهًا للكيلو
بطيخ 51 جنيهًا للواحدة
برقوق 42 جنيهًا للكيلو
موز مستورد 29 جنيهًا للكيلو
لارنج 8 جنيهات للكيلو
كيوي (كرتونة) 340 جنيهًا
عنب اسود 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو
كنتالوب 16 جنيهًا للكيلو
كاكا 23 جنيهًا للكيلو
تفاح جولدن 60 جنيهًا للكيلو
أناناس 68 جنيهًا للواحدة
عنب بناتي 20 جنيهًا إلى 32 جنيهًا للكيلو

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