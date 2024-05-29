الكشف عن REALME NARZO N65.. هاتف أنيق وصديق للميزانية

الرياض - أميرة القحطاني - أطلقت العلامة التجارية Realme هاتفًا جديدًا ضمن تشكيلة Narzo، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تستهدف سلسلة Narzo سوق محدوي الدخل، وأحدث هاتف وصل لهذه العلامة التجارية ضمن هذا الإطار هو Realme Narzo N65، تم تصميم الهاتف للمستهلكين المهتمين بالميزانية، والذين لا يرغبون في إنفاق الكثير على هاتف جديد، والآن دعونا نتحقق من جميع التفاصيل المتعلقة بالهاتف بما في ذلك تصميمه ومواصفاته وميزاته وسعره ومدى توفره.

تصميم Realme Narzo N65

تم تصميم هاتف Narzo N65 بفتحة دائرية للكاميرا على الجانب الخلفي، وهذه لغة تصميم رائجة في سوق الهواتف الذكية، وبفضله، لا يبدو Narzo N65 رخيصًا جدًا ولكنه يبدو أنيقًا، فهناك تسليط ضوء آخر وهو خيارات الألوان، حيث لا يأتي بخيارات أساسية فقد أطلقت Realme الهاتف بخيارين فريدين، هذه الخيارات هي Amber Golf و Deep Green مما يضفي لمسة أكثر روعة على الهواتف، ويبلغ قياس الهاتف 165.6 × 76.1 × 7.89 ملم ويزن 190 جرامًا.

مواصفات ومميزات Realme Narzo N65

يتميز Narzo N65 بشاشة LCD مقاس 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 720 × 1604 بكسل، وتقوم Realme بتسويق معدل التحديث العالي للهاتف البالغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات اللمس 240 هرتز للحصول على شعور أكثر سلاسة، علاوة على ذلك، فهي تتمتع أيضًا بذروة سطوع تصل إلى 625 شمعة، تعد الميزات الإضافية مثل معدل التحديث العالي جيدة، ولكن وجود شاشة +FHD سيكون خيارًا أفضل بكثير.

في قسم الكاميرا، يتميز الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وفي المقدمة، تلبي الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميجابكسل، الحاجة إلى التقاط صور سيلفي، يشير الموقع الرسمي لـ Realme إلى أن الكاميرا تحتوي على أوضاع متعددة مثل الوضع الليلي والوضع الرأسي وما إلى ذلك. وبالتالي، يوفر الهاتف حزمة كاميرا مناسبة في هذا النطاق السعري.

عن أداء الهاتف، اختارت ريلمي معالج MediaTek Dimensity 6300 ليقوم بتشغيل هذا الهاتف، إنه معالج ثماني النواة يعتمد على عملية 6 نانومتر، ببساطة إنها شريحة جيدة يمكنها توفير استخدام يومي جيد وتجربة ألعاب معتدلة، ومع ذلك، فإن أبرز ما يميز هذه الشريحة هو أنها شريحة جاهزة لتقنية 5G تتيح الاتصال الحديث بالهاتف، علاوة على ذلك، يأتي Realme Narzo N65 مزودًا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 15 وات، وهذا على عكس الهواتف الأخرى الموجودة في السوق، ومع ذلك، فإن سعة 5000 مللي أمبير كافية وتساعد الهاتف أيضًا في الحفاظ على مظهر أكثر أناقة.

وفي قسم البرمجيات، يتألق الهاتف بواجهة Realme UI 5.0 المبنية على نظام التشغيل Android 14، كما تسلط شركة Realme الضوء على ميزة أخرى للهاتف، وهو أنه حاصل على شهادة IP54 لمقاومة الغبار والرذاذ، تعتبر هذه الشهادة إضافة جيدة بالنظر إلى السعر، وهذا شيء غير موجود في معظم الهواتف ذات الميزانية المحدودة.

التسعير والتوافر

سيتم طرح Realme Narzo N65 للبيع في السوق الخارجية (الهند) بدءًا من 31 مايو، وهو متوفر في نوعين مختلفين لتكوين الذاكرة وهما: 4/128 جيجابايت و6/128 جيجابايت، يبلغ سعرها (حوالي 138 دولارًا) و (حوالي 150 دولارًا) على التوالي.

في هذا النطاق السعري، سيتنافس الهاتف مع iQOO Z9x و Moto G64 على سبيل المثال لا الحصر، ومع ذلك، مع عدم وجود شاشة + FHD وعدم وجود ميزات كبيرة (مثل بطارية 6000 مللي أمبير في Moto G64)، فإن Narzo N65 لا يبرز.