” الزعفران” فوائد صحية ذهبية من مضادات الأكسدة إلى تحسين الصحة العقلية

الرياض - أميرة القحطاني - الزعفران هو أحد أغلى التوابل في العالم، ويتميز بنكهته القوية، ويستخدم في الطهي والحلويات، بالإضافة إلى استخداماته كدواء عشبي منذ القدم، لعلاج العديد من أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والبرد والربو والجدري، ويُعرف الزعفران أيضًا بفوائده الصحية العديدة، ومنها التالي:

فوائد الزعفران الصحية

مضادات الأكسدة: يحتوي الزعفران على مركبات مضادة للأكسدة قوية، والتي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

الصحة العقلية: يُعتقد أن الزعفران له تأثيرات مضادة للاكتئاب، وقد يساعد أيضًا في تحسين الذاكرة ووظائف الإدراك.

صحة القلب: قد يساعد الزعفران في خفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

صحة الجهاز الهضمي: قد يساعد الزعفران في تحسين الهضم وتخفيف الإمساك.

محاربة سرطان القولون: الزعفران غني بمضادات الأكسدة القوية، والتي تعد فاعلة في مكافحة الأضرار الناتجة عن الجزور الحرة، التي ترتبط بأمراض مثل السرطان، ويحتوي الزعفران على خصائص فعالة للمساعدة في محاربة خلايا سرطان القولون.

صحة المرأة: قد يساعد الزعفران في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض وألم الدورة الشهرية.

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أضرار الزعفران

الزعفران آمن بشكل عام عند تناوله بكميات معتدلة، حيث أن الجرعة اليومية الموصي بها من الزعفران كمكمل غذائي يجب أن تكون اقل من 1.5 غرام، وان الجرعات الكبيرة الأعلى من 5 غرامات، قد تكون سامة وتصيب الجسم بأضرار شديدة، مثل الغثيان والقيء والصداع.