“بالدرجات والمعدل” رابط استعلام نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 دور اول محافظة ذي قار

الرياض - أميرة القحطاني - بإمكان طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي في الجمهورية العراقية بالدور الاول 2024 الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق في محافظة ذي قار وفي محافظة البصرة ومحافظة نينوي وغيرها من المحافظات بسهولة من خلال موقع وزارة التربية العراقية، والاستعلام عن النتائج بالدرجات والمعدل عبر الرقم الامتحاني للطلاب والاسم بكشوفات pdf، إليكم نوضح المزيد من التفاصيل.

رابط استعلام نتائج السادس الابتدائي العراق 2024

اقتربت النتائج من الظهور في محافظة ذي قار، حيث يتمكن الطلبة والطالبات على مستوى محافظة ذي قار وكذلك كافة محافظات الجمهورية العراقية من الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي العراقي لكل من الطلبة والطالبات بكل سهولة من خلال رابط موقع وزارة التربية العراقية أو عبر موقع نتائجنا الرسمي، ويتم هذا من خلال اتباع الخطوات التي تأتي على النحو التالي:

زيارة رابط موقع نتائجنا الرسمي الذي يتبع وزارة التربية في العراق.

بعد ذلك اضغط للدخول إلى نتائج السادس الابتدائي في العراق دور اول 2024.

بعدها قم باختيار اسم المحافظة على سبيل المثال محافظة ذي قار.

فور الإعلان عن ظهور النتيجة يتم تفعيل رابط أيقونة تنزيل ليتم تحميل كشوفات النتائج للمدارس بصيغة pdf.

السادس الابتدائي في العراق 2024

هذا ويُذكر أن هناك مطالبات عديدة على مستوى محافظات وزارة التربية العراقية تطالب فيها وزارة التربية العراقية بإضافة قرار العشر درجات للصفوف الغير منتهية، وهذا لوجود عدد كبير من الدرجات الحرجة التي يمكن لقرار العشر درجات رفعها مع إيصال الطالب لدرجة النجاح، وفي انتظار النظر في تلك المطالبات للفضل بالموافقة على مناشدات الطلاب للصفوف العير منتهية في الابتدائية لمنحهم فرصة للنجاح.