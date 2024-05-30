أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر اليوم 30 مايو 2024: استقرار نسبي مع ميل طفيف للارتفاع

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس 30 مايو 2024، مع ميل طفيف للارتفاع في بعض العملات، وذلك في تعاملات البنوك المصرية خلال الساعات الأولى من الصباح.

أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر اليوم

فيما يلي أبرز أسعار الصرف للعملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه المصرية:

الدولار الأمريكي: تراوح سعر الدولار الأمريكي بين 47.25 و 47.45 جنيهًا للشراء، وبين 47.35 و 47.55 جنيهًا للبيع.

اليورو: تراوح سعر اليورو بين 51.00 و 51.42 جنيهًا للشراء، وبين 51.18 و 51.49 جنيهًا للبيع.

الريال السعودي: تراوح سعر الريال السعودي بين 12.54 و 12.62 جنيهًا للشراء، وبين 12.60 و 12.65 جنيهًا للبيع.

الدرهم الإماراتي: تراوح سعر الدرهم الإماراتي بين 12.85 و 12.89 جنيهًا للشراء، وبين 12.89 و 12.92 جنيهًا للبيع.

من الملاحظ أن هذه الأسعار قابلة للتغيير طوال اليوم، حسب العرض والطلب في السوق، ويُنصح بالتواصل مع البنك الذي يتم التعامل معه للحصول على أحدث الأسعار.

وبشكل عام، تشهد أسعار العملات الأجنبية في مصر استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل السياسات النقدية والمالية الحكيمة التي يتبعها البنك المركزي المصري.

ما الذي يؤثر على أسعار العملات الأجنبية في مصر؟

فيما يلي بعض العوامل التي قد تؤثر على أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر:

السياسات النقدية والمالية للبنك المركزي المصري.

الأوضاع الاقتصادية العالمية.

أسعار الفائدة في الدول الأخرى.

حركة العرض والطلب على العملات الأجنبية في السوق المصري.

للمزيد من المعلومات حول أسعار صرف العملات الأجنبية، يمكنك زيارة المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.