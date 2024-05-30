موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

الرياض - أميرة القحطاني - كشف مدير منتخب مصر إبراهيم حسن عن موعد مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أعلن انه من المقرر أن تقام المباراة في 6 يونيو المقبل، كما أعلن الجهاز الفني للمنتخب عن انتظام 24 لاعب في معسكر الفريق، ونتابع الآن عرض موعد المباراة وحجز التذاكر.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 في 6 يونيو 2024، على أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، على استاد القاهرة الدولي.

فتح باب حجز التذاكر لمباراة مصر وبوركينا فاسو

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر