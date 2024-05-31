هواوي تكشف عن هاتفها الجديد Huawei Enjoy 70s.. ببطارية كبيرة وتصميم أنيق

الرياض - أميرة القحطاني - كشفت شركة هواوي مؤخرًا عن هاتفها الجديد “Enjoy 70s” ضمن سلسلة هواتف Enjoy المميزة، وهو يعد الإصدار الرابع، ويتميز هذا الهاتف بتصميمه الأنيق، وبطاريته القوية التي تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير، وشاشة كبيرة، وأداء سلس، وبسعر مناسب، في هذا المقال، سنلقي نظرة على مواصفات هاتف Enjoy 70s وأهم مميزاته.

مواصفات هواوي Enjoy 70s:

شاشة: من نوع IPS LCD، قياسها 6.7 بوصة، بدقة +HD، تبلغ 1600 × 720 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، كما تضم مستشعرًا للبصمات في الجانب.

المعالج: معالج Kirin 710A من هواوي.

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 8 جيجابايت.

مساحة التخزين: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

الكاميرات: كاميرا خلفية مزدوجة:

كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل. كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

كاميرا أمامية: بدقة 8 ميجابكسل.

البطارية: 6000 مللي أمبير.

نظام التشغيل: HarmonyOS 4.

الألوان: يأتي هاتف هواوي Enjoy 70sz، في ثلاث ألوان هي الأسود والأزرق والأبيض.

مميزات هواوي Enjoy 70s:

بطارية قوية يتميز هاتف Enjoy 70s ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير، مما يجعله قادرًا على العمل لساعات طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

يدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واط.

يأتي الهاتف بقارئ بصمات الأصابع على جانب الهاتف.

منفذ USB-C.

يدعم مدخل سماعة 3.5 مم.

يدعم الهاتف تقنية 4G فقط.

عيوب هاتف هواوي Enjoy 70s: