عين السرو الجوفية .. أغرب مكان على وجه الأرض

الرياض - أميرة القحطاني - تقع عين السرو الجوفية في واحة الفرافرة بالصحراء البيضاء في مصر، وهي واحدة من أكثر الأماكن غرابة وجمالًا على وجه الأرض، تتميز هذه العين بكونها عين مياه طبيعية جافة، حيث لا يوجد بها ماء إلا عندما يقترب منها إنسان أو حيوان، فعند اقتراب أي كائن حي من العين، يبدأ الماء بالارتفاع تدريجيًا حتى تمتلئ العين بالكامل، وبمجرد مغادرة أي كائن حي للمكان، تبدأ المياه بالانحسار تدريجيًا حتى تجف مرة أخرى.

لماذا تتميز عين السرو بهذه الظاهرة الفريدة؟

يرجع العلماء هذه الظاهرة الفريدة من نوعها إلى طبيعة التربة في هذه المنطقة، حيث تتميز قشرة الأرض في هذه المنطقة بنوع مختلف من التربة المرنة التي تشبه الأسفنج فتكون رخوة، وبالتالي فهي تُخزّن المياه في باطن الأرض، وعند اقتراب أي أحد فيقوم بالضغط على الأرض بجوارها ما يؤدي إلى فورانها بالماء العذب.

كيف تصل إلى عين السرو الجوفية؟

يمكنك الوصول إلى هذه العين الجوفية، الظاهرة الفريدة، بسيارة دفع رباعي مع دليل من أهل المنطقة، حيث أن الطريق إليها غير ممهد ولا يمكن الوصول إليها إلا بمساعدة من أهل المنطقة الذين يعرفون مساراتها جيدًا.

ما هي أهمية عين السرو الجوفية؟

تُعد هذه العين من أهم المعالم السياحية في مصر، حيث تجذب العديد من السياح من جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في مشاهدة هذه الظاهرة الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى ذلك، تعد عين السرو مصدرًا مهمًا للمياه العذبة للحيوانات والطيور في المنطقة.

ماذا فعلت إدارة محمية الصحراء البيضاء تجاه عين السرو الجوفية؟

انتهت إدارة محمية الصحراء البيضاء من تجهيز الأحواض الخاصة بالنبع الجديد بعين السرو، بالاشتراك مع سكان المنطقة وشباب واحة الفرافرة وتم بناء الأحواض، بعد أن حدث انفجار للنبع الجديد من الناحية الغربية، وتعمل هذه الأحواض على تجميع المياه وجريانها من حوض إلى آخر من أجل الاستخدام في رحلات السفاري والحصول على المياه من أجل الشرب وكذلك سقي الحيوانات والطيور بالمنطقة.

ختامًا

تُعد عين السرو الجوفية من عجائب الدنيا الطبيعية التي تتميز بجمالها الفريد وظاهرتها الغريبة، إنها مكان لا بد من زيارته إذا كنت تبحث عن تجربة لا تُنسى في قلب الصحراء البيضاء بمصر.