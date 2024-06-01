هاتف Ulefone Armor 25T Pro المتين المزود بتصوير حراري يبدأ أول طرح للبيع مقابل 289.99 دولارًا أمريكيًا فقط

الرياض - أميرة القحطاني - تفتخر العلامة التجارية Ulefone بالبدء في أول عملية بيع لهاتفها الرائد الجديد المتين المزود بتقنية الجيل الخامس، Armor 25T Pro، والذي يتوفر الآن مقابل 289.99 دولارًا أمريكيًا فقط على متجر AliExpress ، ومن المقرر أن يكون هذا الطراز الهاتف الذكي المتين الأرخص الذي يدعم تقنية الجيل الخامس مع قدرات تصوير حراري متقدمة في السوق، حيث وبالشراكة مع ™ThermoVue ، قامت شركة Ulefone بدمج مستشعر تصوير حراري متطور، الأمر الذي يوفر أداءً يزيد ثلاثة أضعاف عن الطرز السابقة، كما يجمع Armor 25T Pro بشكل فريد بين التصوير الحراري والرؤية الليلية تحت الحمراء ، مما يوفر تجربة تصوير استثنائية في جميع السيناريوهات.

Ulefone Armor 25T Pro

ميزة استخدام قوة التصوير الحراري

يتميز هاتف Armor 25T Pro بمستشعر تصوير حراري ThermoVue ™ الرائد ، والذي يوفر أداءً استثنائيًا بسعر لا يقبل المنافسة، يوفر هذا المستشعر صورًا عالية الدقة بدقة 160 × 120 ، وهي مثالية لتحديد التسريبات والتغيرات في درجة الحرارة والمزيد، بالإضافة إلى ذلك، يضمن معدل التحديث السلس البالغ 25 هرتز تسجيل فيديو خاليًا من التأخير.

الميزات الرئيسية لمستشعر ™ThermoVue :

مستشعر تصوير حراري رائد في الصناعة

أداء محسن مع دقة حرارية أعلى

صور حرارية شخصية من خلال تطبيق ThermoVue

معالج رسومات لتحقيق معالجة استثنائية.

رؤية واضحة في الظلام مع رؤية ليلية IR فائقة

يأخذ هاتف Armor 25T Pro التصوير الفوتوغرافي على الهاتف المحمول إلى مستوى جديد تمامًا مع كاميرا الرؤية الليلية بدقة 64 ميجابكسل ومصابيح LED تعمل بالأشعة تحت الحمراء، تقلل خوارزمية Ulefone NightElf Ultra 3.0 المحدثة من التداخل، حيث تلتقط صورًا واضحة تمامًا حتى في الظلام الدامس.

تصميم قوي يلائم الأناقة

يجمع هاتف Armor 25T Pro بين التصميم المتين الكلاسيكي للهواتف الرائدة من Ulefone مع مظهر أنيق وخفيف الوزن، ويضيف الغطاء الخلفي المزخرف بنسيج Kevlar لمسة من الأناقة مع الحفاظ على المتانة المذهلة.

المواصفات الرئيسية لهاتف Armor 25T Pro

شاشة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز ، وبحجم 6.78 بوصة.

معالج MediaTek Dimensity 6300 5G SoC.

حتى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من سعة التخزين.

بطارية ضخمة سعة 6500 مللي أمبير مع شحن سريع 33 وات وشحن لاسلكي 30 وات.

تصوير حراري بواسطة المستشعر الرائد ™ThermoVue .

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر ميجا 1/1.31 بوصة.

كاميرا للرؤية الليلية بدقة 64 ميجابكسل.

كاميرا أمامية فائقة الدقة 32 ميجابكسل.

نظام التشغيل Android 14.

السعر والتوافر

يتوفر هاتف Ulefone Armor 25T Pro الآن للبيع لأول مرة عبر متجر AliExpress مقابل 289.99 دولارًا أمريكيًا فقط، مما يُعد فرصة لامتلاك هاتف متين بسعر مناسب ويدعم تقنية الجيل الخامس مع تقنية التصوير الحراري، ويجدر الذكر بأنه في حفل الإطلاق، ستستضيف شركة Ulefone مسابقة على صفحتها على Facebook، لذلك انضم إلى المسابقة للحصول على فرصة للفوز بالهاتف مجانًا.