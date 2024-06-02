زيت زهرة الربيع يمكن أن يمنحك بشرة متوهجة .. الفوائد وطريقة الاستخدام

الرياض - أميرة القحطاني - لطالما كان زيت زهرة الربيع علاجًا طبيعيًا فعالًا لعدة قرون، ويساعد على منح البشرة إشراقًا وتوهجًا، وزهرة الربيع هي زهرة برية صفراء توجد في عدة مناطق من العالم، وأصلها في أمريكا الشمالية، لها بتلات تغلق خلال النهار وتفتح براعم ذهبية دقيقة بعد غروب الشمس، الزيت المستخرج من زهرة الربيع هو مصدر طبيعي لحمض اللينولينيك الارتباطي (GLA) ، وهو حمض دهني أوميجا 6، الذي أصبح مؤخرًا علاجًا منزليًا شهيرًا لحب الشباب والأكزيما بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، فقد استخدم هذا النبات الطبي الفعال لعلاج العديد من مشاكل البشرة ويساعد أيضًا على إضفاء توهج على البشرة، وفيما يلي فوائد زيت هذه الزهرة للبشرة وكيفية استخدامه في روتين العناية بالبشرة.

ما هو زيت زهرة الربيع ؟

هو زيت طبيعي مستخلص من بذور زهرة الفلورا (Oenothera biennis) ، والمعروفة أيضًا باسم نبتة زهرة الربيع، هذه النبتة موطنها أمريكا الشمالية ولها أزهار صفراء صغيرة تتفتح في المساء ، ومن هنا جاءت التسمية، يتم إنتاج الزيت من البذور باستخدام طريقة العصر البارد، مما ينتج عنه تركيز عالٍ من الأحماض الدهنية المهمة ، وخاصة حمض اللينولينيك الارتباطي (GLA) ، وفقًا لدراسة نُشرت في “دليل الطبيب للطب الطبيعي”، يُستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات ، بما في ذلك المكملات الغذائية ومنتجات العناية بالبشرة، ويحتل هذا الزيت مكانة في كل من الطب التقليدي وممارسات العافية الحديثة، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الأغراض تتجاوز أصوله النباتية.

فوائد زيت زهرة الربيع للبشرة

غني بخصائص مضادة للالتهاب

حب الشباب والوردية والأكزيما كلها من الحالات الجلدية الشائعة التي يسببها الالتهاب، يعمل زيت زهرة الربيع كمضاد طبيعي للالتهابات ، ويقلل الاحمرار والالتهاب مع تهدئة البشرة وتسكينها ، كما وجدت دراسة أجريت عام 2018 ونُشرت في مجلة Antioxidants MDPI Journal.

يمنح البشرة ترطيبًا

يحتوي هذا الزيت على حمض اللينولينيك الارتباطي (GLA) وهو ملطف طبيعي يمكن أن يهدئ ويرطب البشرة الجافة والخشنة، مما يجعله مرطبًا رائعًا، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology Journal، يساعد GLA على منع فقدان الماء عبر البشرة (TEWL) ، والذي يحدث كل ليلة أثناء نومنا وقد يؤدي إلى بشرة جافة ومتقشرة، يساعد استخدام زيت زهرة الربيع المسائية البشرة على الحفاظ على الرطوبة ويجعلها تبدو ممتلئة ومشرقة.

يقلل من الأكزيما

الأكزيما هي حالة جلدية تجعل بشرتك حمراء وقشرية وحكة، أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الهندية للأمراض الجلدية والجذام والبيطرة أن حمض اللينوليك الارتباطي (GLA) الموجود في زيت زهرة الربيع قد يقلل من الاحمرار والالتهاب مع توفير ترطيب يدوم طويلاً ، مما يجعله مفيدًا للأشخاص المصابين بالأكزيما.

يمنع ظهور حب الشباب

يُعتقد أن زيت زهرة الربيع يساعد في تخفيف الزيوت الطبيعية التي تفرزها بشرتنا للترطيب والحماية. يمكن للزيوت الزائدة أن تساهم في ظهور حب الشباب ، وقد يساعد تخفيف أو تكسير هذه الزيوت على منع انسداد المسام، ويوضح الدكتور كيران سانديب سينغ، طبيب الشعر والتجميل، أنه إذا كانت المسام نظيفة، قل احتمال ظهور البثور والبقع السوداء، كما أن الخصائص المضادة للالتهاب لهذا الزيت قد تساعد في تقليل الاحمرار وشفاء الحبوب الموجودة.

يقلل من علامات الشيخوخة

يعتبر هذا الزيت أيضًا مكونًا فعالًا مضادًا للشيخوخة، وذلك بفضل محتواه من حمض اللينوليك الارتباطي (GLA) الذي يزيد من ليونة البشرة ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية البشرة من الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة، ومع ذلك، هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لدعم هذا الادعاء.

كيفية استخدام زيت زهرة الربيع على البشرة؟

فيما يلي دليل كامل حول كيفية استخدام هذا الزيت للبشرة ، كما شرحه الخبراء:

قناع زيت زهرة الربيع وزيت جوز الهند

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت زهرة الربيع

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

بكرة اليشم

الطريقة:

اسكبي الزيتين على راحة يديك وافركي يديك معًا لخلطهما. دلكي المزيج على وجهك ورقبتك. استخدمي بكرة اليشم لتدليك وجهك برفق. حركي البكرة لأعلى لمدة دقيقتين للسماح للزيوت بامتصاصها في بشرتك.

زيت زهرة الربيع وزيت الجوجوبا

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت زهرة الربيع

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا

بكرة اليشم

الطريقة:

امزجي ملعقة كبيرة من زيت زهرة الربيع وزيت الجوجوبا. دلكي الزيت المخلوط برفق على وجهك ورقبتك. يمكنك استخدام بكرة اليشم لتدليك وجهك برفق. دلكي حتى يمتص الزيت في البشرة.

هل هناك أي آثار جانبية لزيت زهرة الربيع ؟

يعتبر بشكل عام آمنًا للاستخدام على البشرة، ومع ذلك، من المهم اتخاذ احتياطات السلامة قبل إدراجه في روتين العناية بالبشرة، يجب أيضًا توخي الحذر عند استخدامه في أقنعة الوجه، كما يجب تجنب استخدام هذا الزيت بالقرب من العينين، وأخيرا، لا تنسي استشارة طبيبك قبل استخدامه.