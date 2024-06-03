إجازة عيد الأضحى المبارك تُزين إجازات شهر يونيو 2024: أطول إجازة في العام

الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد البحث عن عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2024، حيث يصل عدد أيام الإجازات في هذا الشهر إلى نصف شهر إجازة، وبذلك يكون أكبر وأطول فترة إجازات خلال العام الجاري، إليكم التفاصيل. إجازات شهر يونيو 2024 عدد أيام الإجازات يبلغ عدد أيام الإجازات الرسمية في يونيو 2024، 6 أيام.

مع إضافة عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، يصل عدد أيام الإجازات إلى 10 أيام.

تعتبر هذه الإجازات هي الأطول في العام. موعد الإجازات يبدأ شهر ذو الحجة، وبالتالي عيد الأضحى المبارك، بعد اقتران يوم 29 من ذي القعدة 1445 هجريًا، الموافق 6 يونيو 2024 ميلاديًا.

يوم عرفة هو السبت 15 يونيو 2024.

أول أيام عيد الأضحى هو الأحد 16 يونيو 2024.

تستمر الإجازات الرسمية حتى ثورة 30 يونيو 2024. جدول إجازات شهر يونيو 2024 الإجازة الموعد عطلة أسبوعية السبت 1 يونيو 2024 عطلة أسبوعية الجمعة 7 يونيو 2024 عطلة أسبوعية السبت 8 يونيو 2024 عطلة أسبوعية الجمعة 14 يونيو 2024 يوم عرفة السبت 15 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى الأحد 16 يونيو 2024 ثاني أيام عيد الأضحى الاثنين 17 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى الثلاثاء 18 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى الأربعاء 19 يونيو 2024 من المتوقع أن تعتمده الحكومة إجازة بدلًا من وقفة عرفة الخميس 20 يونيو 2024 عطلة أسبوعية الجمعة 21 يونيو 2024 عطلة أسبوعية السبت 22 يونيو 2024 عطلة أسبوعية الجمعة 28 يونيو 2024 عطلة أسبوعية السبت 29 يونيو 2024 إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو الأحد 30 يونيو 2024 ملاحظات: قد يتم إعلان عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك رسميًا من قبل مجلس الوزراء بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445 هجريًا.

تعتبر هذه الإجازات مدفوعة الأجر في القطاعين الحكومي والخاص.

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