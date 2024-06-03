عقوبات رادعة للحج دون تصريح: 10 آلاف ريال غرامة وسجن وترحيل

الرياض - أميرة القحطاني - تبدأ المملكة العربية السعودية بتطبيق عقوبات صارمة على من يقوم بالحج دون الحصول على تصريح مسبق، وذلك بهدف تنظيم موسم الحج وضمان سلامة وأمن جميع الحجاج. تفاصيل العقوبات غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ريال للمواطنين والمقيمين والزوار الذين يتم ضبطهم داخل نطاق الحج بدون تصريح.

ترحيل المقيمين المخالفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة بشكل مؤقت.

مضاعفة الغرامة إلى 10 آلاف ريال في حال تكرار المخالفة.

السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال مع مصادرة وسيلة النقل البرية لمن ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح.

ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من دخول المملكة بشكل مؤقت.

تتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين. أرقام الاتصال للإبلاغ عن المخالفات 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

999 في بقية مناطق المملكة. أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج يؤكد الأمن العام على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لضمان سلامة وأمن جميع الحجاج وتوفير بيئة مناسبة لأداء مناسك الحج بكل راحة وسكينة.

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