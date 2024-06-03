طقس شديد الحرارة ينتظر مصر حتى السبت.. تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام القادمة

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها للطقس خلال الفترة من اليوم الإثنين 3 يونيو حتى السبت المقبل 8 يونيو، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس حار على السواحل الشمالية، أما ليلا، فسيكون الطقس معتدل على شمال البلاد بينما يميل إلى الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. تفاصيل الطقس خلال الأيام القادمة الإثنين 3 يونيو : نشاط رياح على أغلب المناطق على فترات متقطعة.

نشاط رياح على أغلب المناطق على فترات متقطعة. الثلاثاء 4 يونيو : نشاط رياح على أغلب القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

نشاط رياح على أغلب القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة. من الأربعاء إلى السبت 8 يونيو: نشاط رياح على أغلب المناطق على فترات متقطعة. درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ6 أيام القادمة ملاحظات: هذه التوقعات قابلة للتغيير بناءً على آخر التحديثات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يرجى اتباع تعليمات السلامة من الحرارة العالية، مثل شرب الكثير من الماء وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

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