بضغط زر.. طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1445 اللينك والشرح

الرياض - أميرة القحطاني - يُعد الدخول على رابط تحديث حساب الموطن من أهم النشاطات التي تحدث من قبل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع تدشين منصة حساب المواطن الإلكترونية الجديدة وتحديد موعد نزول الدفعة الجديدة القادمة الخاصة بالدعم لشهر يونيو، ولضمان عدم إنقطاع الدعم يجب تحديث أي بيانات يطرأ عليها تغيير في غضون مدة 15 يوميا من حدوث التغيير، أما الان سنرفق لكم شرح دخول حساب المواطن برقم الهوية لتوفير الوقت والجهد وإمكانية تحديث جميع البيانات بضغط زر.

يستمر البرنامج لحساب المواطن في نزول دفعات الدعم الإضافي للعام الهجري 1445، ولكن لمن سجل مسبقاً يمكنهم الوصول الى رابط التحديث المخصص لإضافة أي تعديلات على البيانات وذلك من أجل إحتساب الشخص ضمن برنامج حساب المواطن وإستحقاقات الدفعات المالية حتى نهاية عام 2024.

في سياق ذلك، أوضحت وزارة الموارد البشرية التي تشرف على الصندوق لحساب المواطن إنه بإتباع بعض الاجراءات والخطوات الالكترونية يمكن للاشخاص تحديث بياناتهم على أن يكون كالتالي:”

تحديث بيانات وزارة الموارد البشرية 1445 عن طريق رقم هوية

يمكن لبعض الخطوات ان تُنهي تحديث ملف حساب المواطن مباشّرة، من خلال التّالي:”

فتح موقع حساب المواطن أو عبر التطبيق الذّكي.

تسجيل الدخول عبر رابط رقم الهوية السعودية

البحث عن تبويب بيانات المستفيد أو تفاصيل الطلب

البحث عن تبويب بيانات المستفيد أو تفاصيل الطلب تعبئة نموذج تحديث البيانات الرسّمية

رفع المستندات اللازمة من خلال صفحة إدارة المرفقات

تأكيد الطلب والنقر على تقديم طلب

وبذلك يمكن الانتظار للحصول على الدفعة لشهر يونيو التي تُحول مباشرة إلى الحساب البنّكي.

موعد نزول حساب المواطن

يتم العمل على تيسير نزول المساعدات لحساب المواطن من كل شهر على ان تتوافر في بداية اليوم العاشر منه، حيث يحرص صندوق حساب المواطن على تحويل الدفعات بإنتظام للاسر والافراد من ذوي الدخل المحدود ليتكمنوا من إستلام المستحقات الشهرية لشهر يونيو الموافق 4 ذو الحجة 1445 هجريّ من خلال الحسابات البنكية المسجلة في ملف البيانات الخاص بهم.

هل يمكنني تقديم إعتراض على دفعة حساب المواطن

أتاحت وزارة الموارد البشرية خاصية جديدة لإمكانية تقديم طلب إعتراض على دفعة حالية -سابقة عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية الجديدة من خلال تسجيل الدخول برقم هوية المستفيد بما يوفر الوقت والجهد على أن تتم العملية على النحو المُبين:”