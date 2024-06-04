وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة بشركة ايفاجرو برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة ايفاجرو للصناعات الغذائية إحدى شركات ايفا جروب، من خلال وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، للعمل بفروع الشركة في مدينة السادات بالقرب من وادي النطرون، والتفاصيل كالتالي:

وظائف شركة ايفاجرو

مطلوب عمال إنتاج تعبئة، مؤهل لا يقل عن الإعدادية.

مطلوب فنين غلايات، خبرة في مجال العمل.

مطلوب فنيين صيانة ميكانيكا خبرة في مجال العمل.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وخبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وان يكن المتقدم من سكان القاهرة والجيزة، وتقديم موقف واضح من التجنيد.

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وتوفر الشركة رواتب مجزية، بالإضافة إلى حافز أداء شهريًا، ووسائل مواصلات، بالإضافة إلى وجبات يوميًا، وتأمينات طبية واجتماعية.

التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى التسجيل من خلال تعبئة كافة البيانات المطلوبة عبر استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة ايفاجرو“.