وظائف خالية بشركة بافلو برجر لجميع المؤهلات برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة بافلو برجر عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، للعمل بفروع الشركة المختلفة بـ “القاهرة والجيزة والتجمع وأكتوبر والمعادي والساحل الشمالي”، برواتب مجزية تبدأ من 5000 جنية بالإضافة إلى الحافز الشهري والإضافي، ونتابع الآن على الخليج 365 عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة وطريقة التقديم عليها كالتالي: –

وظائف شركة بافلو برجر

مطلوب أعضاء فريق، براتب يبدا من 5000 جنية، بالإضافة إلى الحافز الشهري والإضافي.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة واقل من متوسط وطلاب، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وعلى المتقدم تقديم موقف واضح بالنسبة للخدمة العسكرية.

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وتقدم الشركة رواتب مجزية تبدأ من 5000 جنية، بالإضافة إلى حافز ربع سنوي 2000 جنيه، بالإضافة إلى الإضافي والحافز الشهري، كما توفر سكن لفرع الساحل الشمالي، كما توفر فرص للترقي بعد 6 اشهرـ وأجازات سنوية وتدريب مدفوع، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف شركة بافلو برجر

للتقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي”وظائف شركة بافلو برجر “ثم الحضور إلى العنوان التالي: 60 شارع عبد الله العربي بالحي السابع – مدينة نصر – الدور الرابع بجوار سيارات الزاملي.